Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)

Рома, купи лучше Торпедо (М)...такой клуб просрали...((( Хоть в довесок к этому Туркистану...
Владелец «Челси» Роман Абрамович может купить турецкий клуб.
По информации Fanatik, представители российского бизнесмена ведут переговоры о покупке «Гезтепе» с владельцем клуба Мехметом Сепилом.
В ближайшее время Абрамович и Сепил проведут личную встречу.
Ранее владелец «Гезтепе» заявил, что покидает пост президента клуба. Он будет выполнять свои обязательства перед командой до конца сезона.
- Сепил владеет контрольным пакетом акций клуба.
- Абрамович в начале марта объявил о продаже «Челси».
- Россиянин попал под санкции Великобритании и ЕС.
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