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Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)

Владелец «Челси» Роман Абрамович может купить турецкий клуб.

По информации Fanatik, представители российского бизнесмена ведут переговоры о покупке «Гезтепе» с владельцем клуба Мехметом Сепилом.

В ближайшее время Абрамович и Сепил проведут личную встречу.

Ранее владелец «Гезтепе» заявил, что покидает пост президента клуба. Он будет выполнять свои обязательства перед командой до конца сезона.

  • Сепил владеет контрольным пакетом акций клуба.
  • Абрамович в начале марта объявил о продаже «Челси».
  • Россиянин попал под санкции Великобритании и ЕС.

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Источник: Fanatik

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Сегодня, 14:34
Комментарии17
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    Рейтинг: +970

    zlobny_zenitos 2 минуты назад

    Рома, купи лучше Торпедо (М)...такой клуб просрали...((( Хоть в довесок к этому Туркистану...

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    Рейтинг: +60569

    portero 4 минуты назад

    Кто-то надеялся, что это гавно вложится в российский клуб....

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    Рейтинг: +509

    Suvorov51 26 минут назад

    Не согласен. когда буржуи уехали из россии. то тоже все думали все кердык россии. ан нет. так и сейчас все станет на свои места. вакуум заполняется всегда и у нас найдутся талантливые люди не вешайте носа

    0
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    Рейтинг: +23948

    bset 35 минут назад

    Российский бизнесмен не хочет вести бизнес в России. А вы до сих пор думаете, что санкции для нас пустяк и само все начнет производиться) Если россиянин Абрамович не готов на родине рисковать, то уж зарубежные капиталы сюда рекой точно не польются. Сильные и талантливые уедут, а бизнес тут будут строить люди по остаточному принципу. Качество и стоимость будут соответствующие.

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    Рейтинг: +60569

    portero > bset 2 минуты назад

    А этот упырь что-то вкладывал до этого в Россию??? Не смеши, он только вывозил...

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    Рейтинг: +6679

    BarStep 53 минуты назад

    Лет так через пяток
    этот, как его, Гезтепе
    будет играть в финале Суперлиги (ЛЧ)..
    А Челси простите, пылить на задворках Чемпионшипа)

    Ха, рубанули серпом по Ромке, а попали себе по яйцам))

    0
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    Рейтинг: +34

    Замир 57 минут назад

    Вот он патриот, запретить ему вести бизнес в России и пусть тогда в Турции зарабатывает

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    Рейтинг: +23

    Аден 1 час назад

    а Мордовию, еврейчик, не хочет прикупить? токмо заграница.

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    Рейтинг: +2225

    andrej-lucevich 1 час назад

    Гезтепе занимает 18-е место в турецком чемпионате. Зачем ему это надо ?

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    Рейтинг: +774

    Беспонтий 2 часа назад

    эщкере
    давай возьми хотя бы это
    лол
    laughing out loud а в феврале
    ты проиграл футбол
    большие города
    пустые поезда
    тебе и мне **зда
    лол
    ----------------------------------------------------------------
    ну типа йоу
    бро

    3
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    Рейтинг: +522

    Solist345345 2 часа назад

    Русский клуб всё-таки ни в какую. Значит, поделом.

    1
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    Рейтинг: +287

    SpartakMoskwa > Solist345345 2 часа назад

    В нынешней ситуации в Россию ему не выгодно входить, и так за связи с России у него проблем не истого много, а если он ещё российский клуб купит то от проблем не разгребется

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    Рейтинг: +26

    Имя на сайте > SpartakMoskwa 1 час назад

    Токсичная страна,куле.

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