Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)

Владелец «Челси» Роман Абрамович может купить турецкий клуб.

По информации Fanatik, представители российского бизнесмена ведут переговоры о покупке «Гезтепе» с владельцем клуба Мехметом Сепилом.

В ближайшее время Абрамович и Сепил проведут личную встречу.

Ранее владелец «Гезтепе» заявил, что покидает пост президента клуба. Он будет выполнять свои обязательства перед командой до конца сезона.

Сепил владеет контрольным пакетом акций клуба.

Абрамович в начале марта объявил о продаже «Челси».

Россиянин попал под санкции Великобритании и ЕС.

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