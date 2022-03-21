Генич: «В «Краснодаре» зарплаты сократили лишь нескольким игрокам. Не все так страшно»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о финансовой ситуации в «Краснодаре».

Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.

В «Краснодаре» не так все печально, зарплаты сократили лишь нескольким игрокам. Они отнеслись с пониманием, приняли как данность.

Футболистам с рублевыми контрактами зарплату не сокращали. Не так все страшно, есть проблемы, но с ними можно бороться», – сказал Генич.

Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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