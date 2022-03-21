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  • Головин – о матче с «ПСЖ»: «Готовились как к обычной игре. «Монако» выиграл по делу»

Головин – о матче с «ПСЖ»: «Готовились как к обычной игре. «Монако» выиграл по делу»

21 марта 2022, 01:06

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

«Готовились как к обычной игре чемпионата. Понятно, что «ПСЖ» это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, и это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч.

Победу эту мы полностью заслужили. Она абсолютно справедлива. В первом тайме и по моментам, и по игровому преимуществу превзошли их и повели в счете. После перерыва игра чуть выровнялась. У них тоже была возможность забить, но мы очень вовремя сделали счет 2:0. Считаю, что выиграли по делу.

Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определенный отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас все хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу», – сказал Головин.

  • Головин начал игру в стартом составе, но не отметился результативными действиями.
  • Россиянин провел на поле 69 минут, после чего был заменен.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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