Лига 1. «Монако» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0, Головин отыграл 69 минут

«Монако» в 29-м туре чемпионата Франции крупно победил «ПСЖ». Дубль у нападающего Виссама Бен-Йеддера.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в основе и провел на поле 69 минут, после чего был заменен.

«Монако» поднялся на седьмую строчку и отстает от еврокубковой зоны на три очка. «ПСЖ» лидирует с 15-очковым отрывом.

«Монако» победил дома в Лиге 1 впервые с 5 февраля.

Франция. Лига 1. 29-й тур

Монако – ПСЖ – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 25; 2:0 – Фолланд, 68; 3:0 – Бен-Йеддер, 84 (с пенальти).

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