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Лига 1. «Монако» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0, Головин отыграл 69 минут

20 марта 2022, 16:50
7

«Монако» в 29-м туре чемпионата Франции крупно победил «ПСЖ». Дубль у нападающего Виссама Бен-Йеддера.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в основе и провел на поле 69 минут, после чего был заменен.

«Монако» поднялся на седьмую строчку и отстает от еврокубковой зоны на три очка. «ПСЖ» лидирует с 15-очковым отрывом.

«Монако» победил дома в Лиге 1 впервые с 5 февраля.

Франция. Лига 1. 29-й тур

Монако – ПСЖ – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 25; 2:0 – Фолланд, 68; 3:0 – Бен-Йеддер, 84 (с пенальти).

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Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ПСЖ Головин Александр
Комментарии (7)
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Bozigit
1647787157
Молодцы!
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Bozigit
1647787164
Поздравляю
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portero
1647787795
ПСЖ такой отрыв, что им ещё три игры можно с крупным счётом слить...
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Hektor 84
1647790153
Помойку отодрали по полной
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DOCTOR PENALTY
1647792377
Жму руку, Саня, с победой! А Месси вообще зассал против тебя выходить, даже не заявился.)
Ответить
jek718875
1647804010
Неймара и всю кодлу на помойку!
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zigbert
1647843951
Поражение от Реала стало ударом для ПСЖ. Не сказалось бы это на их выступлениях в Лиге -1. Монако с громкой победой!
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