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Лига 1. «Монако» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0, Головин отыграл 69 минут

«Монако» в 29-м туре чемпионата Франции крупно победил «ПСЖ». Дубль у нападающего Виссама Бен-Йеддера.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в основе и провел на поле 69 минут, после чего был заменен.

«Монако» поднялся на седьмую строчку и отстает от еврокубковой зоны на три очка. «ПСЖ» лидирует с 15-очковым отрывом.

«Монако» победил дома в Лиге 1 впервые с 5 февраля.

Франция. Лига 1. 29-й тур

Монако – ПСЖ – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 25; 2:0 – Фолланд, 68; 3:0 – Бен-Йеддер, 84 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии8
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    Рейтинг: +22681

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Жму руку, Саня, с победой! А Месси вообще зассал против тебя выходить, даже не заявился.)

    0
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    Рейтинг: +15398

    Hektor 84 1 час назад

    Помойку отодрали по полной

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +848

    Дубина 2 часа назад

    Так и надо мешку бесполезному дырявому)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +60329

    portero 2 часа назад

    ПСЖ такой отрыв, что им ещё три игры можно с крупным счётом слить...

    2
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    Рейтинг: +848

    Дубина > portero 2 часа назад

    Дело не в этом,в том что середняк мертвый лидера в одну калитку вынес)))))

    3
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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 2 часа назад

    Поздравляю

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 2 часа назад

    Молодцы!

    3
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    Рейтинг: +14800

    Cleaner 2 часа назад

    ПСЖ - лягушачье дно!

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