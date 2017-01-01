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Бундеслига. «Байер» на выезде обыграл «Вольфсбург» благодаря голам в концовке, Азмун вышел в основе

«Байер» в 27-м туре чемпионата Германии переиграл «Вольфсбург». Оба гола забиты в последнюю десятиминутку.

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел в основе «Байера» и был заменен на 72-й минуте. Россиянин Андрей Лунев не попал в заявку леверкузенцев из-за травмы.

«Байер» идет на третьем месте. «Вольфсбург», участник группового этапа нынешней Лиги чемпионов, занимает 12-ю позицию.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

Вольфсбург – Байер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Паулиньо, 86; 0:2 – Паулиньо, 90+2.

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Источник: Бомбардир.ру

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