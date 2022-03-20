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  • РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» и покинула последнее место

РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» и покинула последнее место

20 марта 2022, 15:55
9

«Краснодар» в 22-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Единственный гол у краснодарцев забил Алексей Ионов.

Уфимцы благодаря очку покинули последнее место, но остались в зоне прямого вылета. «Краснодар» идет на пятой строчке.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ионов, 45+1; 1:1 – Агаларов, 84 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома (Касинтура, 61), Кротов, Агаларов, Фищенко (Емельянов, 77), Мрзляк (Урунов, 60), Родригеш (Иванов, 70), Ортис.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Газинский (Манелов, 76), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Ботака-Иобома, 38; Ортис, 58; Фищенко, 73 – Черников, 75; Сорокин, 90+3.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Краснодар
Комментарии (9)
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Bozigit
1647780995
Жаркая ожидается борьба внизу турнирной таблицы
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portero
1647781142
обидно досадно , но ладно....
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владимир миронов
1647781293
До того обидно,что кушать не могу.
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Krasnodar 123
1647785776
15 Уфа 22 3 9 10 19:31 18 16 Химки 22 3 9 10 19:37 18 Большое достижение !!!
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Кузьмич на трибуне
1647796042
От игры Краснодара сейчас не стоит ожидать феерических успехов. Три игры семь очков. Семь конечно не 9 , но тем не менее игра в запасе (правда с Локо, а это не подарок) . Тем не менее пока не плохо. Справедливости ради сказать, Уфа прессинговала очень жестко. Краснодар мог победить, но нерасторопность Ионова при выходе один в один весьма предсказуема.
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zigbert
1647848541
Сейчас даже от аутсайдеров можно ждать сюрпризов. Легких побед почти не бывает.
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