РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» и покинула последнее место

«Краснодар» в 22-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Единственный гол у краснодарцев забил Алексей Ионов.

Уфимцы благодаря очку покинули последнее место, но остались в зоне прямого вылета. «Краснодар» идет на пятой строчке.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ионов, 45+1; 1:1 – Агаларов, 84 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома (Касинтура, 61), Кротов, Агаларов, Фищенко (Емельянов, 77), Мрзляк (Урунов, 60), Родригеш (Иванов, 70), Ортис.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Газинский (Манелов, 76), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Ботака-Иобома, 38; Ортис, 58; Фищенко, 73 – Черников, 75; Сорокин, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона