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РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» и покинула последнее место

«Краснодар» в 22-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Единственный гол у краснодарцев забил Алексей Ионов.

Уфимцы благодаря очку покинули последнее место, но остались в зоне прямого вылета. «Краснодар» идет на пятой строчке.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ионов, 45+1; 1:1 – Агаларов, 84 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома (Касинтура, 61), Кротов, Агаларов, Фищенко (Емельянов, 77), Мрзляк (Урунов, 60), Родригеш (Иванов, 70), Ортис.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Газинский (Манелов, 76), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Ботака-Иобома, 38; Ортис, 58; Фищенко, 73 – Черников, 75; Сорокин, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:55
Комментарии8
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    Рейтинг: +3633

    Кузьмич на трибуне 1 минуту назад

    От игры Краснодара сейчас не стоит ожидать феерических успехов. Три игры семь очков. Семь конечно не 9 , но тем не менее игра в запасе (правда с Локо, а это не подарок) . Тем не менее пока не плохо. Справедливости ради сказать, Уфа прессинговала очень жестко. Краснодар мог победить, но нерасторопность Ионова при выходе один в один весьма предсказуема.

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    Рейтинг: +4623

    neim 51 минуту назад

    Краснодар становится поставщиком очков для разных клубов. Повезло тем, кому ещё предстоит сыграть с ним.

    0
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    Рейтинг: +2398

    Krasnodar 123 2 часа назад

    15 Уфа 22 3 9 10 19:31 18
    16 Химки 22 3 9 10 19:37 18
    Большое достижение !!!

    1
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    Рейтинг: +6971

    владимир миронов 4 часа назад

    До того обидно,что кушать не могу.

    2
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    Рейтинг: +60329

    portero 4 часа назад

    обидно досадно , но ладно....

    2
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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 4 часа назад

    Жаркая ожидается борьба внизу турнирной таблицы

    1
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    Рейтинг: +6377

    Из Твери Леха > Bozigit 4 часа назад

    23-го если объявят мораторий, то они на одной ноге доигрывать будут.

    2
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    Рейтинг: +60329

    portero > Из Твери Леха 2 часа назад

    не хотелось бы моратория...

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