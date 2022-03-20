Язиджи, Медина, Карраскаль, Гбамен – в старте ЦСКА на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 22-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Мухин, Заболотный, Яковлев, Эджуке.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Кварацхелия, Онугха.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.
- Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: «Бомбардир»