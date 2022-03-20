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  • Язиджи, Медина, Карраскаль, Гбамен – в старте ЦСКА на матч с «Рубином»

Язиджи, Медина, Карраскаль, Гбамен – в старте ЦСКА на матч с «Рубином»

20 марта 2022, 12:59
4

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 22-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Мухин, Заболотный, Яковлев, Эджуке.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Кварацхелия, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1647770604
О Гоша в составе значит голы будут и будут они в ворота ЦСКА
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Garrincha58
1647770984
наверное эта игра последняя для Слуцкого его 24 точно дисквалифицируют до конца или на 3-5 матчей, а он сказал если накажут уйду из футбола в свою футбольную академию я бы на его месте тоже не стал бы терпеть этот судейский беспредел
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Novik38
1647771056
Состав очевидный и боевой у армейцев. Надеюсь увидеть зрелищный футбол в исполнение обеих команд.
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Bozigit
1647771619
Любопытное противостояние
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