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Язиджи, Медина, Карраскаль, Гбамен – в старте ЦСКА на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 22-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Мухин, Заболотный, Яковлев, Эджуке.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Кварацхелия, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1613

    Bozigit 3 часа назад

    Любопытное противостояние

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    Рейтинг: +136

    Novik38 3 часа назад

    Состав очевидный и боевой у армейцев. Надеюсь увидеть зрелищный футбол в исполнение обеих команд.

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    Рейтинг: +16306

    Garrincha58 3 часа назад

    наверное эта игра последняя для Слуцкого его 24 точно дисквалифицируют до конца или на 3-5 матчей, а он сказал если накажут уйду из футбола в свою футбольную академию я бы на его месте тоже не стал бы терпеть этот судейский беспредел

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    Рейтинг: +13495

    Skull_Boy 3 часа назад

    О Гоша в составе значит голы будут и будут они в ворота ЦСКА

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