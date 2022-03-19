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Хави: «Реал» – фаворит Эль Класико»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 29-го тура Примеры против «Реала». Он считает мадридцев фаворитами.

«Этот матч – отличный момент показать, что «Барселона» переживает прекрасный период. Мы должны показать свою индивидуальность, стиль.

Фаворит – «Реал». Он лидер чемпионата и играет дома», – сказал Хави.

  • «Барса» не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах – восемь побед и три ничьи.
  • «Реал» примет «Барселону» в воскресенье, 20 марта.
  • Мадридцы лидируют в Примере, «Барса» идет на 3-м месте.

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Источник: Marca

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