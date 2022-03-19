Серия А. «Наполи» благодаря волевой победе над «Удинезе» догнал лидирующий «Милан», у Осимхена дубль

«Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии оказался сильнее «Удинезе». Дубль у нападающего Виктора Осимхена.
С 83-й минуты «Удинезе» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Пабло Мари.
У «Удинезе» весь матч провел бывший защитник ЦСКА Бекао.
«Наполи» не лидирует только ввиду дополнительных показателей. «Удинезе» занимает 14-ю строчку.
Италия. Серия А. 30-й тур
Голы: 0:1 – Деулофеу, 22; 1:1 – Осимхен, 52; 2:1 – Осимхен, 63.
Удаления: нет – Мари, 83.
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Источник: Бомбардир.ру