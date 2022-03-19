Жирков и Мамаев пропустят матч «Урал» – «Химки»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что Юрий Жирков и Павел Мамаев не помогут команде в игре 22-го тура РПЛ против «Урала».

«В ближайшем туре Жирков и Мамаев не будут играть. Они в стадии восстановления. В ближайшее время вернутся в общую группу», – сказал Габулов.

«Урал» примет «Химки» сегодня в 12:00 мск.

38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта, 33-летний Мамаев – с 26 февраля.

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