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Жирков и Мамаев пропустят матч «Урал» – «Химки»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что Юрий Жирков и Павел Мамаев не помогут команде в игре 22-го тура РПЛ против «Урала».

«В ближайшем туре Жирков и Мамаев не будут играть. Они в стадии восстановления. В ближайшее время вернутся в общую группу», – сказал Габулов.

  • «Урал» примет «Химки» сегодня в 12:00 мск.
  • 38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта, 33-летний Мамаев – с 26 февраля.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16291

    Garrincha58 1 час назад

    спрашивается на кой Химкам эти два скамеечника

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    Рейтинг: +15700

    paracetamol 1 час назад

    Старья набрали на костылях...

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