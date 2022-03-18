Миранчук и Хайкин – последние российские футболисты, оставшиеся в еврокубках

В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала осталось два российских футболиста.

В 1/4 финала Лиги Европы вышла «Аталанта», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук. Итальянский клуб прошел по сумме двух матчей «Байер».

Выступление в Лиге конференций продолжит вратарь Никита Хайкин, чей «Буде-Глимт» пробился в четвертьфинал Лиги конференций, выбив из турнира «Аз Алкмаар».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится сегодня в Ньоне.

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