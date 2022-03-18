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Семин – о Сперцяне: «Главное открытие этого сезона. Болельщики ходят на таких игроков»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин назвал футболиста, которого считает открытием сезона в РПЛ.

«Главным открытием этого сезона назову Эдуарда Сперцяна. Очень техничный игрок, быстро двигает игру вперед. После ухода легионеров на нем строится атакующая игра «Краснодара».

На таких игроков ходят смотреть болельщики. Сперцян — одаренный игрок, с хорошей техникой и головой. Думаю, он сможет заиграть в европейском чемпионате, но сейчас лучше оставаться в РПЛ», — сказал Семин.

  • Сперцян забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 18 матчах сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +597

    Беспонтий 35 минут назад

    армения тоже европа
    юра мы всё про**али
    и всех
    такая вот жопа

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