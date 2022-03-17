Лига конференций. «Базель» Чалова вылетел от «Марселя» и другие результаты

Завершились три ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

«Марсель» во второй раз обыграл «Базель» и прошел дальше. Федор Чалов вышел в старте, а на 82-й минуте его заменили.

«Лестер» в гостях уступил «Ренну», но по сумме двух встреч стал четвертьфиналистом турнира.

ПСВ после домашней ничьей 4:4 с «Копенгагеном» на выезде разгромил соперника со счетом 4:0.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи

Базель (Швейцария) – Марсель (Франция) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Ндой, 63; 1:1 – Ундер, 74; 1:2 – Ронье, 90+3.

Первый матч – 1:2.

Ренн (Франция) – Лестер Сити (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурижо, 8; 1:1 – Фофана, 51; 2:1 – Тайт, 76.

Первый матч – 0:2.

Копенгаген (Дания) – ПСВ (Нидерланды) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Захави, 10; 0:2 – Гетце, 38; 0:3 – Захави, 79; 0:4 – Мадуэке, 90+1.

Первый матч – 4:4.

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Результаты Лиги конференций

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