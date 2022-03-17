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  • Вилков: «То, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток»

Вилков: «То, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток»

17 марта 2022, 21:55
12

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

  • Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
  • РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.

«То, что на игру назначили Виталика – это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.

Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид. Мешков поступил, как мужчина.

А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры – это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей», – сказал Вилков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил Мешков Виталий
Комментарии (12)
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pele1981
1647543776
Полицию надо было вызывать, когда тебе взятки давали, чтобы тебя, года на четыре, в самый дальний лагерь упрятали!
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Demgel
1647543781
Это слепое чудовище еще бормочет что-то....думал,что сгнило в пруду.
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Artemka444
1647543857
Так пускай судят нормально,и всё норм будет!!!
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волчарик
1647543916
Согласен Слуцкому 15 суток за хулиганку,но тогда многим судьям за причинение вреда по неосторожности.Сколько там cветит?
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Garrincha58
1647547437
мат для мужчины это для связки слов в предложении тем более разозлившегося на явный беспредел который происходит почти в каждом матче
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JTherry
1647550286
в прямом эфире Мат-ТВ не успели "запикать", как Леня обматерил Мешка...)
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somn
1647578858
Когда Кадыров в микрофон орал, что судья *****, все решили, что он погорячился. Так и в данном случае со Слуцким.
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моэм
1647581649
ПРОВОКАЦИЯ !!!....Назначение Мешкова , притом что всем было известно о его давнем конфликте со Слуцким - чья то ПРЕДНАМЕРЕННАЯ провокация ...ПРОВОКАЦИЯ УДАЛАСЬ в полной мере ...кроме того мешку разрешили отомстить Слуцкому , а возможно что кому то понадобилось "приложить" Рубин.....букмекерам например ....а вообще чей ЗАКАЗ уже вопрос второй....главные "герои" как обычно оказались в тени .
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paracetamol
1647594738
15 суток борову за мелкое хулиганство!
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Hektor 84
1647636327
Беспредел это когда зенит тянут в чемпионы при этом в каждом из туров судейки убивают конкурентов своими действиями.
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