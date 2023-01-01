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Вилков: «То, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

  • Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
  • РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.

«То, что на игру назначили Виталика – это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.

Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид. Мешков поступил, как мужчина.

А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры – это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей», – сказал Вилков.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 21:55
Комментарии6
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    Рейтинг: +2362

    волчарик 18 минут назад

    Согласен Слуцкому 15 суток за хулиганку,но тогда многим судьям за причинение вреда по неосторожности.Сколько там cветит?

    2
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    Рейтинг: +528

    Demgel > волчарик 13 минут назад

    От двух до 4 лет и судить только матчи домашних животных)

    2
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    Рейтинг: +986

    Artemka444 19 минут назад

    Так пускай судят нормально,и всё норм будет!!!

    1
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    Рейтинг: +528

    Demgel 20 минут назад

    Это слепое чудовище еще бормочет что-то....думал,что сгнило в пруду.

    2
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    Рейтинг: +683

    pele1981 > Demgel 20 минут назад

    Увы, оно не тонет!

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    Рейтинг: +683

    pele1981 20 минут назад

    Полицию надо было вызывать, когда тебе взятки давали, чтобы тебя, года на четыре, в самый дальний лагерь упрятали!

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