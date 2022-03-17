Вилков: «То, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.

РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.

«То, что на игру назначили Виталика – это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.

Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид. Мешков поступил, как мужчина.

А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры – это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей», – сказал Вилков.

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