Вилков: «То, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток»

Согласен Слуцкому 15 суток за хулиганку,но тогда многим судьям за причинение вреда по неосторожности.Сколько там cветит?
Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
- Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
- РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.
«То, что на игру назначили Виталика – это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.
Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид. Мешков поступил, как мужчина.
А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры – это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей», – сказал Вилков.
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