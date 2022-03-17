Президент «Урала» Иванов: «Сказал Казарцеву: «Вась, ты хороший, честный парень, но судить не умеешь»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем диалоге с арбитром Василием Казарцевым.

«Вот нас с «Нижним» судил Казарцев. Я ничего против не имею, но нам бы хоть объяснили, почему его вернули после отстранения.

То, что он сказал правду на полиграфе – отлично. Я и не думал, что он может быть в чем-то замешан. Но он не умеет судить.

Я ему это в глаза говорю: «Вась, ты хороший, честный парень. Но ты судить не умеешь». Он допускает ошибки, которые нельзя делать. Не чувствует момента.

Вася ведь не сам не играл в футбол, он бывший военный. Во время матча с «Нижним» он три раза у резервного спрашивал: у каких игроков «Урала» желтые карточки.

Резервный ему три раза повторил: у 5-го номера и 24-го. И Казарцев после этого сразу же показал вторую желтую 24-му. Зачем он это делал? Никто не объяснил.

В матче «Рубина» и «Ростова» за точно такое же нарушение даже штрафного не поставили. А Вася вторую желтую дал», – сказал Иванов.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery