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  • Президент «Урала» Иванов: «Сказал Казарцеву: «Вась, ты хороший, честный парень, но судить не умеешь»

Президент «Урала» Иванов: «Сказал Казарцеву: «Вась, ты хороший, честный парень, но судить не умеешь»

17 марта 2022, 20:59
3

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем диалоге с арбитром Василием Казарцевым.

«Вот нас с «Нижним» судил Казарцев. Я ничего против не имею, но нам бы хоть объяснили, почему его вернули после отстранения.

То, что он сказал правду на полиграфе – отлично. Я и не думал, что он может быть в чем-то замешан. Но он не умеет судить.

Я ему это в глаза говорю: «Вась, ты хороший, честный парень. Но ты судить не умеешь». Он допускает ошибки, которые нельзя делать. Не чувствует момента.

Вася ведь не сам не играл в футбол, он бывший военный. Во время матча с «Нижним» он три раза у резервного спрашивал: у каких игроков «Урала» желтые карточки.

Резервный ему три раза повторил: у 5-го номера и 24-го. И Казарцев после этого сразу же показал вторую желтую 24-му. Зачем он это делал? Никто не объяснил.

В матче «Рубина» и «Ростова» за точно такое же нарушение даже штрафного не поставили. А Вася вторую желтую дал», – сказал Иванов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Казарцев Василий
Комментарии (3)
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житель СПб
1647543502
Хороший, честный парень? Ну-ну...
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portero
1647546699
Значит Увася нефига нечестный парень а по жизни пи.арок..."казел продажная"
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Garrincha58
1647547510
зачем он это сделал? значит не честный парень
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