Крыховяк – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не думаю об этом»

Полузащитник Гжегож Крыховяк высказался о переходе из «Краснодара» в АЕК.

32-летний поляк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с греческим клубом до конца сезона.

«Предложение АЕКа было серьeзным, и оно поступило быстро. Для меня было важно быстро начать играть, потому что скоро игры сборной. Всe случилось за два дня.

Что касается перспектив, то ещe слишком рано. Но я уже вижу, что здесь потрясающая атмосфера и отличные болельщики, что очень важно. Для меня самое главное то, что будет завтра, а не через несколько месяцев. Пока я об этом не думаю», — цитирует Крыховяка пресс-служба АЕКа.

Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

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