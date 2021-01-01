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Крыховяк – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не думаю об этом»

Полузащитник Гжегож Крыховяк высказался о переходе из «Краснодара» в АЕК.

32-летний поляк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с греческим клубом до конца сезона.

«Предложение АЕКа было серьeзным, и оно поступило быстро. Для меня было важно быстро начать играть, потому что скоро игры сборной. Всe случилось за два дня.

Что касается перспектив, то ещe слишком рано. Но я уже вижу, что здесь потрясающая атмосфера и отличные болельщики, что очень важно. Для меня самое главное то, что будет завтра, а не через несколько месяцев. Пока я об этом не думаю», — цитирует Крыховяка пресс-служба АЕКа.

  • Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3281

    Иван Петров 1986 39 секунд назад

    Это же поляк продажный. Куда он денется, за бабками приедет.

    0
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    Рейтинг: +1424

    ab15488 31 минуту назад

    Крыховяк - пока не думаю
    Краснодар - даже не думай

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +183

    (Меня за банили) 36 минут назад

    А придется...

    0
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    Рейтинг: +978

    Artemka444 1 час назад

    Гнать его в шею из Клуба!!!!

    2
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