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  • Крыховяк – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не думаю об этом»

Крыховяк – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не думаю об этом»

16 марта 2022, 17:36
6

Полузащитник Гжегож Крыховяк высказался о переходе из «Краснодара» в АЕК.

32-летний поляк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с греческим клубом до конца сезона.

«Предложение АЕКа было серьeзным, и оно поступило быстро. Для меня было важно быстро начать играть, потому что скоро игры сборной. Всe случилось за два дня.

Что касается перспектив, то ещe слишком рано. Но я уже вижу, что здесь потрясающая атмосфера и отличные болельщики, что очень важно. Для меня самое главное то, что будет завтра, а не через несколько месяцев. Пока я об этом не думаю», — цитирует Крыховяка пресс-служба АЕКа.

  • Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига АЕК Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (6)
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Artemka444
1647442781
Гнать его в шею из Клуба!!!!
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(Меня за банили)
1647444664
А придется...
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ab15488
1647444928
Крыховяк - пока не думаю Краснодар - даже не думай
Ответить
Иван Петров 1986
1647446787
Это же поляк продажный. Куда он денется, за бабками приедет.
Ответить
kazak1975
1647450502
Проститутка футбольная, не думаю, что его фанаты примут.
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Январь 59
1647506930
Даже и не думай, даже и не надейся. Такую зарплату ты больше не увидишь.
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