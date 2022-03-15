«Краснодар» объявил о приостановке контракта с Крыховяком до 1 июня

Полузащитник Гжегож Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с АЕКом до конца сезона.

«Гжегож Крыховяк уведомил «Краснодар», что в соответствии с новыми правилами ФИФА он приостанавливает действие контракта с клубом с 12 марта по 1 июня 2022 года», – говорится в сообщении клуба.

Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

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