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Клубы РПЛ могут обсудить возвращение чемпионата на систему «весна-осень»

Клубы РПЛ могут обсудить переход чемпионата на систему «весна-осень», сообщает «РБ Спорт».

Этот вопрос может быть поднят 22 марта на общем собрании клубов РПЛ. Интерес к возвращению чемпионата на систему «весна-осень» появился после слов экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Легионеры постепенно покидают РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +60148

    portero 53 минуты назад

    Типо Андрюха сказал и все сразу вняли???

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    Рейтинг: +3614

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Давно пора. Переходим на Весна -осень и уходим из УЕФА , подаём заявка в Азиатскую лигу. Пусть Европа остаётся без нашего спонсорства.

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