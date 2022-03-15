Клубы РПЛ могут обсудить возвращение чемпионата на систему «весна-осень»

Клубы РПЛ могут обсудить переход чемпионата на систему «весна-осень», сообщает «РБ Спорт».

Этот вопрос может быть поднят 22 марта на общем собрании клубов РПЛ. Интерес к возвращению чемпионата на систему «весна-осень» появился после слов экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина.

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