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Аршавин: «Сейчас хорошее время вернуться на систему «весна-осень»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался насчет возможного возвращения на систему «весна-осень». Он поддерживает инициативу.

«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к «весна-осень» — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весна-осень». Это очень хороший шанс», – сказал Аршавин.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +24361

    vladimir-7 2 минуты назад

    Всё верно. Новая система – хорошо забытая старая. Эта система для России. Футбол летом, а хоккей зимой.

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    Рейтинг: +777

    alefreddy 14 минут назад

    Верно эта система подходит нам

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