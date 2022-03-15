Аршавин: «Сейчас хорошее время вернуться на систему «весна-осень»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался насчет возможного возвращения на систему «весна-осень». Он поддерживает инициативу.
«Нынешняя ситуация – хорошее время, чтобы вернуться к «весна-осень» – при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весна-осень». Это очень хороший шанс», – сказал Аршавин.
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Источник: «Чемпионат»