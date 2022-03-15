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  • Аршавин: «Сейчас хорошее время вернуться на систему «весна-осень»

Аршавин: «Сейчас хорошее время вернуться на систему «весна-осень»

15 марта 2022, 15:52
23

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался насчет возможного возвращения на систему «весна-осень». Он поддерживает инициативу.

«Нынешняя ситуация – хорошее время, чтобы вернуться к «весна-осень» – при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весна-осень». Это очень хороший шанс», – сказал Аршавин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (23)
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alefreddy
1647348832
Верно эта система подходит нам
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vladimir-7
1647349529
Всё верно. Новая система – хорошо забытая старая. Эта система для России. Футбол летом, а хоккей зимой.
Ответить
almanev
1647351440
Из пустого в порожнее это называется
Ответить
portero
1647352728
это уж точно, никаких каникул на ЧМ не будет играем всё лето!!! в тепле на нормальных полях.....
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Из Твери Леха
1647353145
дело говорит
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Павелий
1647355304
Недолюбливаю Аршавина, но здесь я полностью за.
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Dr.Metal
1647356999
Изначально бредовая идея была. Играть осенью и зимой, а летом, когда трава зелёная перерыв в чемпионате. Не бред ли? Вон на белорусов гляньте, у них мозги на месте и они такой бредовой идеи не придумали ьы
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Vitaga
1647357025
угу Шава прав
Ответить
NewLife
1647360944
Слова не мальчика, но мужа.
Ответить
SpartakMoskwa
1647361080
Видимо, Аршавин понимает, что в еврокубках мы еще не скоро сыграем
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