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Зарема: «Все рано или поздно будут в положении «Краснодара». Кроме «Зенита» – это другая планета»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отъезде всех легионеров из «Краснодара».

«Спартак» не виноват, что у «Краснодара» не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно.

Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» – это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности».

Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости», – сказал Зарема.

  • Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
  • «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:51
Комментарии10
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    Рейтинг: +16237

    Garrincha58 47 минут назад

    такая ситуация в мире всё смешалось и политика и спорт и финансы и люди кони.... мир сошёл с ума

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    Рейтинг: +60052

    portero 1 час назад

    Да это всё херня, вот твоих детей в солдатики не возьмут.... так что закрой хавальник....

    3
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    Рейтинг: +612

    pele1981 > portero 1 час назад

    А лучше бы взяли!

    1
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    Рейтинг: +16012

    Persona_non_Grata > pele1981 1 час назад

    Не надо желать другим того, чего не пожелаешь себе !

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    Рейтинг: +612

    pele1981 > Persona_non_Grata 47 минут назад

    Кто сказал такую глупость?)))

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    Рейтинг: +16012

    Persona_non_Grata > pele1981 15 минут назад

    Конфуций, но я понимаю, что для ВАС он не авторитет )))

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    Рейтинг: +15656

    paracetamol 1 час назад

    Зенит с Марса, а Зарема - Венеры.

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    Рейтинг: +16012

    Persona_non_Grata > paracetamol 1 час назад

    А ты с Луны ) Голубая луна всему виной ... )))

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    Рейтинг: +612

    pele1981 > paracetamol 1 час назад

    Из-под Федуна она, а не с Венеры! Хотя что-то венерическое в ней есть)))

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    Рейтинг: +704

    O-kolesov > paracetamol 1 час назад

    От слова "венерическая"?

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