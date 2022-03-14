Зарема: «Все рано или поздно будут в положении «Краснодара». Кроме «Зенита» – это другая планета»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отъезде всех легионеров из «Краснодара».

«Спартак» не виноват, что у «Краснодара» не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно.

Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» – это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности».

Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости», – сказал Зарема.

Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.

«Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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