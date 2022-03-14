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  • Зарема: «Все рано или поздно будут в положении «Краснодара». Кроме «Зенита» – это другая планета»

Зарема: «Все рано или поздно будут в положении «Краснодара». Кроме «Зенита» – это другая планета»

14 марта 2022, 18:51
17

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отъезде всех легионеров из «Краснодара».

«Спартак» не виноват, что у «Краснодара» не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно.

Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» – это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности».

Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости», – сказал Зарема.

  • Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
  • «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар
Комментарии (17)
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paracetamol
1647273579
Зенит с Марса, а Зарема - Венеры.
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portero
1647273599
Да это всё херня, вот твоих детей в солдатики не возьмут.... так что закрой хавальник....
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Garrincha58
1647277262
такая ситуация в мире всё смешалось и политика и спорт и финансы и люди кони.... мир сошёл с ума
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eryabov1965
1647285818
Я согласен,что к арбитру есть вопросы.Но Спартак играл дома,своим полноценным составом,а по игре было видно,что все как будто наоборот.А желание играть было еще меньше.
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