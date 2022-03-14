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  • Агент Барача: «Давления от федерации нет. Матео точно останется в «Крыльях» до лета»

Агент Барача: «Давления от федерации нет. Матео точно останется в «Крыльях» до лета»

14 марта 2022, 17:40
1

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, заявил, что его клиент не собирается уходить из самарского клуба.

— Никакого давления со стороны федерации нет, никто не звонил, эта тема не поднималась. До лета Матео точно останется в «Крыльях Советов». Затем посмотрим — или он вернется в «Сочи», или что-то еще.

Дай бог, чтобы ситуация успокоилась и все было нормально. Хочется, чтобы все поскорее закончилось, это никому не выгодно.

— Как Матео переживает происходящие события?

— Мы с ним много на эту тему не разговаривали. Когда подобное происходит где-то далеко, ты все равно чувствуешь себя не очень хорошо, а сейчас все близко.

  • Барач провел 12 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол.
  • Его контракт с «Сочи» истекает летом 2023 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Барач Матео
Комментарии (1)
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portero
1647274059
Надеемся что до лета, но созреют ли все к завершению и как оно всё завершится.... в вялотекущую превратиться...
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