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Каррера: «Спартак» победит «Краснодар»

13 марта 2022, 16:37
10

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром». Итальянец верит в спартаковские три очка.

«Противостояние между «Спартаком» и «Краснодаром» всегда было напряжeнным. И здесь будет непростая битва. Но в конце победит «Спартак»!» – сказал Каррера.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Краснодар Каррера Массимо
Комментарии (10)
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portero
1647180308
Шансов конечно в разы больше у Спартака, но чем чёрт не шутит...
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владимир миронов
1647184316
Будем надеется на победу,всё-таки быки упёртый народ.
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Hektor 84
1647190796
Вперед Спартак!!!
Ответить
ВетеR
1647195122
уеавый ты прогнозист, Каррера
Ответить
paracetamol
1647197530
Гы! Какой тренер, такой и оракул.
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Dr.Metal
1647197726
Уже победил все рады
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