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Каррера: «Спартак» победит «Краснодар»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром». Итальянец верит в спартаковские три очка.

«Противостояние между «Спартаком» и «Краснодаром» всегда было напряжeнным. И здесь будет непростая битва. Но в конце победит «Спартак»!» – сказал Каррера.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +6950

    владимир миронов 12 минут назад

    Будем надеется на победу,всё-таки быки упёртый народ.

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    Рейтинг: +14478

    Cleaner 17 минут назад

    Каррера? Смутно знакомое слово...)

    0
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    Рейтинг: +509

    Suvorov51 30 минут назад

    Не надо спешить. это футбол. можно всю игру сидеть на воротах и улететь

    1
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    Рейтинг: +59954

    portero 1 час назад

    Шансов конечно в разы больше у Спартака, но чем чёрт не шутит...

    1
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    Рейтинг: +9540

    "supermax" > portero 1 час назад

    остались вообще легионеры у Краснодара?

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    Рейтинг: +6827

    vladik12 > "supermax" 58 минут назад

    Мартынович и Сперцян только, но какие они легионеры...

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    Рейтинг: +9540

    "supermax" > vladik12 43 минуты назад

    да уж...тряхануло

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