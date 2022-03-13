Каррера: «Спартак» победит «Краснодар»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром». Итальянец верит в спартаковские три очка.
«Противостояние между «Спартаком» и «Краснодаром» всегда было напряжeнным. И здесь будет непростая битва. Но в конце победит «Спартак»!» – сказал Каррера.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- «Краснодар» занимает 5-ю строчку.
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Источник: «Чемпионат»