Каррера: «Спартак» победит «Краснодар»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром». Итальянец верит в спартаковские три очка.

«Противостояние между «Спартаком» и «Краснодаром» всегда было напряжeнным. И здесь будет непростая битва. Но в конце победит «Спартак»!» – сказал Каррера.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Краснодар» занимает 5-ю строчку.

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