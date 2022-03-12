Сенников: «ЦСКА – фаворит игры с «Локомотивом»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Он больше верит в гостей.

«Исходя из результатов весенних матчей, фаворитом является ЦСКА. Никто не знал, как они подойдут к возобновлению сезона, потому что много новичков, но они сразу себя хорошо проявили, команда выглядит сбалансированной во всех линиях.

Поэтому фаворитом игры является ЦСКА, но это московское дерби, всегда неизвестно, чем закончится, это борьба на поле, борьба за результат, каждая команда хочет быть выше другой. В «Локомотиве» не удовлетворены игрой в первых матчах после возобновления сезона, сделают какие-то ошибки – все-таки шесть пропущенных мячей о многом говорят, но на своем поле команда должна подойти к матчу в полной боевой готовности, тем более соперник серьезный», – сказал Сенников.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

«Локомотив» занимает 6-е место.

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