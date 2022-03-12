Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сенников: «ЦСКА – фаворит игры с «Локомотивом»

12 марта 2022, 18:47
1

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Он больше верит в гостей.

«Исходя из результатов весенних матчей, фаворитом является ЦСКА. Никто не знал, как они подойдут к возобновлению сезона, потому что много новичков, но они сразу себя хорошо проявили, команда выглядит сбалансированной во всех линиях.

Поэтому фаворитом игры является ЦСКА, но это московское дерби, всегда неизвестно, чем закончится, это борьба на поле, борьба за результат, каждая команда хочет быть выше другой. В «Локомотиве» не удовлетворены игрой в первых матчах после возобновления сезона, сделают какие-то ошибки – все-таки шесть пропущенных мячей о многом говорят, но на своем поле команда должна подойти к матчу в полной боевой готовности, тем более соперник серьезный», – сказал Сенников.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Еще по теме:
Лоськов: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» повезло» 6
Бийол: «С таким настроением ЦСКА может выиграть все оставшиеся матчи РПЛ» 6
«Локомотив» – о поражении от ЦСКА: «Удача была не на нашей стороне»
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1647108032
ЦСКА победил, но мог победить и Локомотив
Ответить
Главные новости
Радимов намекнул тренеру «Балтики», где брать материал для размышлений до поиска фриков
16:12
ФотоГабриэл Жезус перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
1
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
11
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
8
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
6
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Все новости
Все новости
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
11
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
8
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
6
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
10
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+