РПЛ. «Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью

В 21-м туре чемпионата России «Уфа» и «Нижний Новгород» победителя не выявили.

Итоговый счет матча – ничья 0:0.

Поделив очки, команды не изменили свое положение в таблице РПЛ: уфимцы – 15-е, нижегородцы – 11-е.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Уфа – Нижний Новгород – 0:0

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кротов (Урунов, 70), Агаларов, Фищенко, Мрзляк (Ортис, 61), Родригеш, Касинтура (Кабутов, 46).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский (Милсон, 80), Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Эннин (Сулейманов, 64).

Предупреждения: Родригеш, 45; Кабутов, 67; Журавлeв, 82 – Кравцов, 67.

Удаление: Кабутов, 90+7 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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