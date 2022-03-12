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РПЛ. «Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью

12 марта 2022, 15:58
8

В 21-м туре чемпионата России «Уфа» и «Нижний Новгород» победителя не выявили.

Итоговый счет матча – ничья 0:0.

Поделив очки, команды не изменили свое положение в таблице РПЛ: уфимцы – 15-е, нижегородцы – 11-е.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Уфа – Нижний Новгород – 0:0

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кротов (Урунов, 70), Агаларов, Фищенко, Мрзляк (Ортис, 61), Родригеш, Касинтура (Кабутов, 46).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский (Милсон, 80), Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Эннин (Сулейманов, 64).

Предупреждения: Родригеш, 45; Кабутов, 67; Журавлeв, 82 – Кравцов, 67.

Удаление: Кабутов, 90+7 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Нижний Новгород
Комментарии (8)
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portero
1647090722
Нижний Новгород выгрызает очки.
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zigbert
1647091106
В первом тайме команды играли осторожно без особых моментов. Второй тайм прошел веселее. У Уфы моментов для взятия ворот было больше но у Нижнего был очень острый момент когда мяч попал в перекладину. Ничья пожалуй закономерный итог.
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Муруал
1647091463
За такой же эпизод со случайным попаданием руки в лицо Соболеву был назначен пенальти в пользу Спартака против клуба Уфа. Сейчас Агаларову попали в лицо рукой, ВАР определил пенальти, а судья не дал. Какие-то двойные стандарты, московские всегда в приоритете.
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raritet
1647096908
Кержаков держит пока команду. Для выезда отличный результат
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vladik12
1647097283
Игра была равна, играли два говна.
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