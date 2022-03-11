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  • Конте: «Отстранение российских спортсменов несправедливо. Грустно»

Конте: «Отстранение российских спортсменов несправедливо. Грустно»

11 марта 2022, 20:13
32

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных стартов. Он не считает такой подход справедливым.

«Очень печально, что эта ситуация влияет на спортивный мир. Грустно, что российских спортсменов отстраняют. Это несправедливо. Я понимаю, как они работают, чтобы соревноваться.

Отстранение – это неправильно. Ситуация наносит большой ущерб», – сказал итальянец.

  • УЕФА отстранила российские клубы от еврокубков.
  • Он же разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
  • Сборная России тоже отстранена от международных матчей.

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Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Тоттенхэм Конте Антонио
Комментарии (32)
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житель СПб
1647023061
Редкий адекватный голос...
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Кузьмич на трибуне
1647024358
Кое кто в Европе уже сожалеет о введённых санкциях. Столпенберг уже сожалеет, что НАТО не дало обещания России о невозможности принятия Украины в НАТО, Борель уже сожалеет и том что НАТО расширилось до прибалтики и Польши Румынии и пр. и о том что не дали Украине своевременный жесткий отказ о приёме в ЕС, УЕФА сожалеет , что Газпром вышел из спонсоров УЕФА *( в ЛЧ нечем платить премиальные, а играть за честь клуба, такие как ДеБрюйне, Роналду, Бензема и прочие Холланды, Мане и Салах вряд ли будут) . Уже летом всё встанет на свои места и акценты будут прямо-противоположные.
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fgfhfgjhg
1647024703
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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CSKA471
1647024796
Ты почти один из этой шайки имеешь свое мнение, и это грустно
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raritet
1647026121
Ну наконец то, услышал хоть один голос настоящего мужика, а не соискателей премий пиндосии. Не удивлюсь , если какая-нибудь , европейская "канарейка" с мужеподобными чертами лица, призванная скорее напугать любого человека , чем говорить ему о любви, запоет о том, что Антонио пошел против солидарности гейропейского сообщества. Брависсимо Антонио.
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Hektor 84
1647033814
Хоть у кого то в гейропе осталась голова на плечах и здравый смысл.
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Красногорск_Фан
1647035835
Он мне всегда нравился. Браво. Еще баски выступили за Россию и ДНР. Крутые перцы зп нас
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SpartakMoskwa
1647046912
Уважение!!
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Fancyfall
1647076393
о! здравый голос италии) ... из англии)) уже неплохо))) хоть кто-то что-то понимает! смотрю на всю х*йню с позитивом, потому что кризис - это всегда возможность для реализации чего-то нового!
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