Конте: «Отстранение российских спортсменов несправедливо. Грустно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных стартов. Он не считает такой подход справедливым.

«Очень печально, что эта ситуация влияет на спортивный мир. Грустно, что российских спортсменов отстраняют. Это несправедливо. Я понимаю, как они работают, чтобы соревноваться.

Отстранение – это неправильно. Ситуация наносит большой ущерб», – сказал итальянец.

УЕФА отстранила российские клубы от еврокубков.

Он же разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».

Сборная России тоже отстранена от международных матчей.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус