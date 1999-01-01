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Конте: «Отстранение российских спортсменов несправедливо. Грустно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных стартов. Он не считает такой подход справедливым.

«Очень печально, что эта ситуация влияет на спортивный мир. Грустно, что российских спортсменов отстраняют. Это несправедливо. Я понимаю, как они работают, чтобы соревноваться.

Отстранение – это неправильно. Ситуация наносит большой ущерб», – сказал итальянец.

  • УЕФА отстранила российские клубы от еврокубков.
  • Он же разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
  • Сборная России тоже отстранена от международных матчей.

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Источник: The Guardian

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Комментарии8
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    Рейтинг: +3685

    raritet 16 минут назад

    Ну наконец то, услышал хоть один голос настоящего мужика, а не соискателей премий пиндосии. Не удивлюсь , если какая-нибудь , европейская "канарейка" с мужеподобными чертами лица, призванная скорее напугать любого человека , чем говорить ему о любви, запоет о том, что Антонио пошел против солидарности гейропейского сообщества. Брависсимо Антонио.

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    Рейтинг: +2195

    CSKA471 38 минут назад

    Ты почти один из этой шайки имеешь свое мнение, и это грустно

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    Рейтинг: +3580

    Кузьмич на трибуне 45 минут назад

    Кое кто в Европе уже сожалеет о введённых санкциях. Столпенберг уже сожалеет, что НАТО не дало обещания России о невозможности принятия Украины в НАТО, Борель уже сожалеет и том что НАТО расширилось до прибалтики и Польши Румынии и пр. и о том что не дали Украине своевременный жесткий отказ о приёме в ЕС, УЕФА сожалеет , что Газпром вышел из спонсоров УЕФА *( в ЛЧ нечем платить премиальные, а играть за честь клуба, такие как ДеБрюйне, Роналду, Бензема и прочие Холланды, Мане и Салах вряд ли будут) . Уже летом всё встанет на свои места и акценты будут прямо-противоположные.

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    Рейтинг: +14679

    житель СПб 1 час назад

    Редкий адекватный голос...

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    Рейтинг: +546

    pele1981 > житель СПб 50 минут назад

    Конте иногда бывает адекватен))

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    Рейтинг: +28720

    silver29 2 часа назад

    Вам там в Еуропе тоже не кисло будет с этих санкций. Вообще-то в разгар пандемии российская армия помогала городам Италии, вы тогда брависимо лепетали, а сейчас подзабыли доброту ((((

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    Рейтинг: +6361

    sochi-2013 > silver29 1 час назад

    Оказывается не все!

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    Рейтинг: +546

    pele1981 > silver29 50 минут назад

    Боюсь, что от этих санкций плохо будет тебе - иностранные лекарства не завезут, а российских аналогов нет))) Или тебе, персонально, из Польши будут привозить?)))

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