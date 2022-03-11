Клубы РПЛ обсудят открытие трансферного окна минимум до 18 апреля («РБ Спорт»)

Сегодня, 11 марта, клубы РПЛ обсудят открытие дополнительного трансферного окна в лиге.

Накануне ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.

По информации «РБ Спорт», в связи с решением ФИФА клубы обсудят открытие дополнительного трансферного окна минимум до 18 апреля.

Ожидается, что оно должно завершиться минимум на 10 дней позже истечения срока, когда иностранные клубы могут регистрировать легионеров, приостановивших контракты.

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