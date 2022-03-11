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  • В РПЛ могут установить потолок зарплат и запретить выплаты футболистам в иностранной валюте

В РПЛ могут установить потолок зарплат и запретить выплаты футболистам в иностранной валюте

11 марта 2022, 08:58
10

Сегодня, 11 марта, клубы РПЛ обсудят меры по защите от последствий санкций и роста курса евро.

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предложил зафиксировать курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. По информации «РБ Спорт», несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос.

Клубы предложили зафиксировать курс евро по соглашению сторон или по курсу Центробанка РФ, а также запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.

В связи с возможным массовым отъездом легионеров клубы также предлагают установить потолок зарплат по аналогии с ФНЛ.

Оба вопроса будут рассмотрены на сегодняшнем рабочем совещании лиги. Однако маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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portero
1646980326
домой всех иностранцев, санкции так санкции. играть всем за рубли. но хотелось чтоб чинуш , депутатов и манагеров госкомпаний тоже прижали в зарплате... они конечно могут объявить, что уменьшили себе себе зарплату в десять раз, но ничего не сделают...
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Garrincha58
1646982722
ну теперь точно все убегут и будем смотреть на Жиркова с Дзюбой ещё лет 5-7 а зритель точно не пойдёт если уже сейчас им не интересно то что будет через год два
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Soccerdealer63
1646983214
"...Клубы предложили зафиксировать курс евро по соглашению сторон или по курсу Центробанка РФ, а также запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте...." Какие нахрен "клубы"???!!! В каком "будущем"!!?? У нас в стране УЖЕ ВВЕЛИ КОНКРЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ И ЮРЛИЦАМ! Эти "клубы" и эти, пардон, "футболисты"... вообще... ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОГО ПРАВА? Или нам тут внутри этой путёмкинской деревни с названием "РПЛ" вырастили в валютном инкубаторе каких-то бройлеров с гипертрофированными ногами для беготни по полю за мячом, которые "подвисли" вне гражданског контроля и всё, что делает власть "поддерживали" лишь в обмен НА БАКСЫ?)))
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Fusballer
1646983944
Все профессиональные футбольные клубы распустить. Всех профессиональных футболистов в поля и на заводы.
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Zlatan2718
1646987455
.. и бесплатную путёвку..
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Hektor 84
1646987586
И что от этого?
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FanatSerj
1647001317
Лимит ЗП давно пора особенно для наших, а сэкономленное на детский футбол, школы и хороших детских тренеров. Условный Дзюба всё равно никуда не денется, а на пол его зарплаты можно Zaспонсировать целые школы.
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