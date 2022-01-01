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В РПЛ могут установить потолок зарплат и запретить выплаты футболистам в иностранной валюте

Сегодня, 11 марта, клубы РПЛ обсудят меры по защите от последствий санкций и роста курса евро.

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предложил зафиксировать курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. По информации «РБ Спорт», несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос.

Клубы предложили зафиксировать курс евро по соглашению сторон или по курсу Центробанка РФ, а также запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.

В связи с возможным массовым отъездом легионеров клубы также предлагают установить потолок зарплат по аналогии с ФНЛ.

Оба вопроса будут рассмотрены на сегодняшнем рабочем совещании лиги. Однако маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 08:58
Комментарии4
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    Рейтинг: +803

    Soccerdealer63 9 минут назад

    "...Клубы предложили зафиксировать курс евро по соглашению сторон или по курсу Центробанка РФ, а также запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте...."
    Какие нахрен "клубы"???!!! В каком "будущем"!!??
    У нас в стране УЖЕ ВВЕЛИ КОНКРЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ И ЮРЛИЦАМ!
    Эти "клубы" и эти, пардон, "футболисты"... вообще... ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОГО ПРАВА?
    Или нам тут внутри этой путёмкинской деревни с названием "РПЛ" вырастили в валютном инкубаторе каких-то бройлеров с гипертрофированными ногами для беготни по полю за мячом, которые "подвисли" вне гражданског контроля и всё, что делает власть "поддерживали" лишь в обмен НА БАКСЫ?)))

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    Рейтинг: +16155

    Garrincha58 17 минут назад

    ну теперь точно все убегут и будем смотреть на Жиркова с Дзюбой ещё лет 5-7 а зритель точно не пойдёт если уже сейчас им не интересно то что будет через год два

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    Рейтинг: +59891

    portero 57 минут назад

    домой всех иностранцев, санкции так санкции. играть всем за рубли. но хотелось чтоб чинуш , депутатов и манагеров госкомпаний тоже прижали в зарплате... они конечно могут объявить, что уменьшили себе себе зарплату в десять раз, но ничего не сделают...

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    Рейтинг: +28704

    silver29 1 час назад

    Живете в России ? играете в России ? тогда какие выплаты в иностранных валютах. Уедут рвачи и хапуги. Что дал нам приток легионеров, наши клубы брали еврокубки, а сборная доходила до финалов ? Да нет. Была страна Советский Союз, никто никуда не бегал и не приглашал легионеров, зато были результаты.

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