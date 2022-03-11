В РПЛ могут установить потолок зарплат и запретить выплаты футболистам в иностранной валюте

Сегодня, 11 марта, клубы РПЛ обсудят меры по защите от последствий санкций и роста курса евро.
Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предложил зафиксировать курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. По информации «РБ Спорт», несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос.
Клубы предложили зафиксировать курс евро по соглашению сторон или по курсу Центробанка РФ, а также запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.
В связи с возможным массовым отъездом легионеров клубы также предлагают установить потолок зарплат по аналогии с ФНЛ.
Оба вопроса будут рассмотрены на сегодняшнем рабочем совещании лиги. Однако маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.
- Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.
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Источник: «РБ Спорт»