Лига Европы. «Аталанта» благодаря трем голевым действиям Малиновского победила «Байер» и другие результаты

Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Аталанта» дома обыграла «Байер» со счетом 3:2. Дубль оформил Луис Муриэль, в активе Руслана Малиновского гол и два ассиста. Алексей Миранчук вышел на замену на 77-й минуте, а Сердар Азмун – на 85-й.

«Монако» на выезде уступил «Браге» со счетом 0:2. Александр Головин появился на поле на 58-й минуте.

«Рейнджерс» на своем поле разгромил «Црвену Звезду» со счетом 3:0.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Аталанта (Италия) – Байер (Германия) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Арангис, 11; 1:1 – Малиновский, 23; 2:1 – Муриэль, 25; 3:1 – Муриэль, 49; 3:2 – Диаби, 63.

Брага (Португалия) – Монако (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Руис, 3; 2:0 – Витинья, 89.

Рейнджерс (Шотландия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тавернье, 11 (с пенальти); 2:0 – Морелос, 15; 3:0 – Балогун, 51.

Нереализованный пенальти: нет – Катай, 24.

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