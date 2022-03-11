Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Аталанта» благодаря трем голевым действиям Малиновского победила «Байер» и другие результаты

Лига Европы. «Аталанта» благодаря трем голевым действиям Малиновского победила «Байер» и другие результаты

11 марта 2022, 01:01

Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Аталанта» дома обыграла «Байер» со счетом 3:2. Дубль оформил Луис Муриэль, в активе Руслана Малиновского гол и два ассиста. Алексей Миранчук вышел на замену на 77-й минуте, а Сердар Азмун – на 85-й.

«Монако» на выезде уступил «Браге» со счетом 0:2. Александр Головин появился на поле на 58-й минуте.

«Рейнджерс» на своем поле разгромил «Црвену Звезду» со счетом 3:0.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Аталанта (Италия) – Байер (Германия) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Арангис, 11; 1:1 – Малиновский, 23; 2:1 – Муриэль, 25; 3:1 – Муриэль, 49; 3:2 – Диаби, 63.

Брага (Португалия) – Монако (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Руис, 3; 2:0 – Витинья, 89.

Рейнджерс (Шотландия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тавернье, 11 (с пенальти); 2:0 – Морелос, 15; 3:0 – Балогун, 51.

Нереализованный пенальти: нет – Катай, 24.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Еще по теме:
Победитель ЛЧ не будет играть в Суперкубке УЕФА с 2024 года. За трофей будут бороться чемпионы ЛЕ и ЛК (L'Equipe) 2
Назван лучший молодой игрок сезона в Лиге Европы 2
Четыре игрока «Айнтрахта» – в символической сборной сезона Лиги Европы
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аталанта Байер Брага Монако Рейнджерс Црвена Звезда
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Габриэль Жезус перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
1
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
10
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
7
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
5
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+