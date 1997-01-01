Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
2 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

Мостовой – о Карпине: «Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Это смешно»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным и позволить ему параллельно работать в «Ростове».

«Мне смешно от этой новости. Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб?

Да, сборную отлучили от всего, но в «Ростове» на должности тренеров работают живые люди. Есть много людей, кто спокойно мог бы занять этот пост.

А тут Карпин остаeтся и в сборной, проводя сборы, и возвращается в «Ростов». Мне это непонятно», – сказал Мостовой.

  • Карпин возглавляет сборную с июля прошлого года.
  • Под его руководством команда одержала 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Новости по теме
Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару» ради возвращения в «Ростов» («Чемпионат») 1
Дюков – о совмещении Карпина в сборной и «Ростове»: «Ему нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы»
Жена Карпина: «Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов» 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:25
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +625

    life85 55 минут назад

    Большой игрок в своё время и большой дурак в наше ...

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14661

    житель СПб 57 минут назад

    Мостовой только самого себя выставляет очень некрасиво.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15141

    Hektor 84 1 час назад

    Проще же сидеть на срач тв пузо вывалить и поливать говном всех тех с кем бок о бок играл в сборной. Онопко, Шалимов, Хохлов, Карпин, Аленичев и тд получили образование и многие из них работают. Кто то временно не востребован, но по крайней мере получили образование. С приходом санкций в отношении России возможно все скоро будут востребованы. А ты так и будешь на срач тв с завистью скулить и говно на вентилятор подкидывать.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15141

    Hektor 84 1 час назад

    Как же мостового желчь съедает!))) Карпина разрывают на части! А этот говно эксперт нах ни кому не нужен. Учиться на тренера или менеджера не считает нужным так с экрана телевизора брызгает желчью))) Саша иди учись! Кто тебе не даёт?

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11