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  • Мостовой – о Карпине: «Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Это смешно»

Мостовой – о Карпине: «Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Это смешно»

10 марта 2022, 20:25
12

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным и позволить ему параллельно работать в «Ростове».

«Мне смешно от этой новости. Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб?

Да, сборную отлучили от всего, но в «Ростове» на должности тренеров работают живые люди. Есть много людей, кто спокойно мог бы занять этот пост.

А тут Карпин остаeтся и в сборной, проводя сборы, и возвращается в «Ростов». Мне это непонятно», – сказал Мостовой.

  • Карпин возглавляет сборную с июля прошлого года.
  • Под его руководством команда одержала 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Hektor 84
1646934737
Как же мостового желчь съедает!))) Карпина разрывают на части! А этот говно эксперт нах ни кому не нужен. Учиться на тренера или менеджера не считает нужным так с экрана телевизора брызгает желчью))) Саша иди учись! Кто тебе не даёт?
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Hektor 84
1646935064
Проще же сидеть на срач тв пузо вывалить и поливать говном всех тех с кем бок о бок играл в сборной. Онопко, Шалимов, Хохлов, Карпин, Аленичев и тд получили образование и многие из них работают. Кто то временно не востребован, но по крайней мере получили образование. С приходом санкций в отношении России возможно все скоро будут востребованы. А ты так и будешь на срач тв с завистью скулить и говно на вентилятор подкидывать.
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житель СПб
1646935389
Мостовой только самого себя выставляет очень некрасиво.
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life85
1646935533
Большой игрок в своё время и большой дурак в наше ...
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Lilipyt
1646946885
У Мостового самолюбие хоть отбавляй. Как царем нарекли, так нос задрал. Хоть бы раз посетил арену Сельты для приличия посмотреть матч на стадионе. Уже забывают про царя. Что-то слышали, но не узнают. Это уже явный показатель. Так же он для меня такой же бездарный "эксперт". Когда спрашивают мнение, вечно отмазывается: "Это мне не понятно? Мы не знаем, что происходит в раздевалке и что говорит тренер?" Тогда на какой фиг ты прешься на эфир? Чтобы сказать: "Вот этот футболист плохо сыграл в обороне, забыл как его зовут (коментатор подсказывает фамилию игрока) да-да-да вот он сыграй иначе и гола не было! Вау вот это экспертиза!!!!!! Человек поверхностно оценивает игру и не видит по действиям тактику команды, что говорит о его некомпетенции. По
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inzek
1646953480
хотя и просто Мостовой уже смешно! хватит у дэбила вью брать
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Злой ростовец
1646974349
МОСТОВОЙ ! Не надо завидовать КАРПИНУ. Если у тебя нет ума стать тренером, то это не значит, что можно постоянно поливать грязью других людей! Ты стал просто голимым ЧМО ! Лучше бы помолчал, а то раздражаешь нормальных людей своими глупыми комментариями!!
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zigbert
1646981449
Ну это уж его решение. Что тут обсуждать.
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Garrincha58
1646982033
сейчас можно и Мостового тренером назначить всё равно играть не с кем если только с молодёжкой товарняки гонять это всё равно как перед монитором один известный товарищ занимался ........
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