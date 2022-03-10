Мостовой – о Карпине: «Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Это смешно»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным и позволить ему параллельно работать в «Ростове».
«Мне смешно от этой новости. Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб?
Да, сборную отлучили от всего, но в «Ростове» на должности тренеров работают живые люди. Есть много людей, кто спокойно мог бы занять этот пост.
А тут Карпин остаeтся и в сборной, проводя сборы, и возвращается в «Ростов». Мне это непонятно», – сказал Мостовой.
- Карпин возглавляет сборную с июля прошлого года.
- Под его руководством команда одержала 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.
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Источник: «Чемпионат»