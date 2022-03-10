Безуглов: «В ближайшее время в РПЛ отменят обязательное ПЦР-тестирование»

Глава Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что в ближайшее время в РПЛ отменят обязательное ПЦР-тестирование.

«После отмены QR-кодов и общего ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах России стало очевидным, что ряд положений санитарных регламентов в лигах утратили свою актуальность.

Медицинский комитет РФС постоянно анализирует и опыт других европейских стран, и он также свидетельствует о том, что в ведущих чемпионатах также произошли значительные изменения в отношении контроля за распространением коронавирусной инфекции среди футболистов.

Учитывая это, а также проведeнное совсем недавнее анкетирование всех клубов РПЛ, мы пришли к выводу, что обязательно ПЦР-тестирование перед матчами потеряло свою актуальность.

В связи с этим Медицинский комитет РФС в ответ на запрос из РПЛ провел специальные заседание в начале марта, в результате которого большинство его членов высказалось за отмену обязательного ПЦР-тестирования для клубов.

Это изменение планируется ввести уже в самое ближайшее время», – сказал Безуглов.

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