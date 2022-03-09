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  • Крыховяк не хочет иметь ничего общего с Россией и намерен разорвать контакт с «Краснодаром» любой ценой (Sport.pl)

Крыховяк не хочет иметь ничего общего с Россией и намерен разорвать контакт с «Краснодаром» любой ценой (Sport.pl)

9 марта 2022, 17:54
58

Полузащитник Гжегож Крыховяк не хочет играть в России.

По информации Sport.pl, поляк намерен разорвать контакт с российским любой ценой. Он не хочет иметь ничего общего с Россией.

Переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта могут идти еще несколько дней. Если договориться так и не удастся, Крыховяк приостановит соглашение.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

  • Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.
  • Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Sport.pl
Россия. Премьер-лига Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (58)
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acor94
1646837956
Любая цена, это конпенсация за трансфер из Локо и штраф за разрыв контракта в однлстороннем порядке в размере двух годовой зарплаты без учёта налогов.
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vladimir-7
1646838869
Крыховяк, плати неустойку и вали из России НХ.
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Dominator777
1646840349
Исходя из поведения футболиста можно сделать вывод о том, что Гжегож Крыховяк - крыса. А крыса, она и в Африке -крыса. И нечего тут комментировать.
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BRO_football
1646840466
Неустойку плати и вали на все 4 стороны! В чём проблема?
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lordmrv
1646840659
Как всегда побежали самые трусливые. И не нужно говорить про политические взгляды.
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dimon3010
1646844070
ДАВАЙ ДО...СВИДАНЬЯ .ДОРОГУ МОЛОДЫМ
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gor77
1646848084
"Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на тех, на кого нужно положить." М. М. Жванецкий
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Dr.Metal
1646848802
Крыховяк проститутка номер 1, Левандовски - два
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Красногорск_Фан
1646851606
Они гнилые! Яблоки? Поляки ! (КВН)
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Форвард 79
1646856210
Надо пока он еще игрок Краснодара отказать ему в вызове в сборную на матч стыка Краснодар на это имеет полное право За это Краснодару согласно регламента всего лиш будет запрет на использование поляка в следующих двух матчах, а это не проблема он все равно не играет Зато полякам и этому деятелю поднасрать
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