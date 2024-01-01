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Крыховяк не хочет иметь ничего общего с Россией и намерен разорвать контакт с «Краснодаром» любой ценой (Sport.pl)

Полузащитник Гжегож Крыховяк не хочет играть в России.

По информации Sport.pl, поляк намерен разорвать контакт с российским любой ценой. Он не хочет иметь ничего общего с Россией из-за ситуации на Украине.

Переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта могут идти еще несколько дней. Если договориться так и не удастся, Крыховяк приостановит соглашение.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

  • Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.
  • Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба

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Источник: Sport.pl

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Комментарии28
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    Рейтинг: +1303

    zarsm 3 минуты назад

    Конченый маразматик

    0
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    Рейтинг: +1118

    Argon 8 минут назад

    Что значит Крыховяк приостановит соглашение? т.е. захотел играет, захотел не играет? В этом мире есть справедливость?

    1
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    Рейтинг: +9793

    Alekxei Z. 15 минут назад

    Для особо озабоченных политикой , у Краснодара ВСЕ легионеры уехали , что вы до Крыховяка дое..ались ?

    0
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    Рейтинг: +1811

    Олег1204 > Alekxei Z. 13 секунд назад

    Читай внимательнее,он хочет разорвать контракт, а не преостановить. При том видимо не платя ничего.

    0
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    Рейтинг: +9793

    Alekxei Z. 17 минут назад

    Крикуны , читайте всё.
    "ФИФА разрешила ...".
    Он действует по закону. Какие вопросы ?
    До июня спокойно может уехать , но не хочет возвращаться , вот и идут переговоры с клубом. Это нормально , что так встревожило ваши души ?

    0
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    Рейтинг: +2370

    ALEX ML 24 минуты назад

    На прощанье ему водочную клизму и похмеляться не давать

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    Рейтинг: +994

    Max Bobr 25 минут назад

    С Россией его тесно связывают полученные по жирному контракту бабки. Одно слово - лях!

    3
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    Рейтинг: +502

    pele1981 28 минут назад

    Да люлей бы навесили ему хороших, чтобы полгода в больнице повалялся, и выбросили бы его на белорусско-польской границе.

    0
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    Рейтинг: +176

    бочаров 29 минут назад

    Давайте этому зародышу Гжегож Крыховяк покинуть Россию. Пусть клубы потом когда будут покупать игроков спрашивают их политоринтацию.

    2
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    Рейтинг: +32393

    zra78 31 минуту назад

    Ну поляк же...

    2
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    Рейтинг: +3019

    lordmrv 52 минуты назад

    Как всегда побежали самые трусливые. И не нужно говорить про политические взгляды.

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