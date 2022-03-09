Крыховяк не хочет иметь ничего общего с Россией и намерен разорвать контакт с «Краснодаром» любой ценой (Sport.pl)

Полузащитник Гжегож Крыховяк не хочет играть в России.

По информации Sport.pl, поляк намерен разорвать контакт с российским любой ценой. Он не хочет иметь ничего общего с Россией.

Переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта могут идти еще несколько дней. Если договориться так и не удастся, Крыховяк приостановит соглашение.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.

Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?