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Хачатурянц: «Нахожусь не в России по личным обстоятельствам. Постоянно на связи с коллегами и клубами»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что в данный момент находится в Великобритании.

– Да, действительно, в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами.

– Есть ли понимание, когда вы вернетесь?

– Да, конечно, мой прилет в Москву запланирован на 20 марта.

Президент РПЛ Хачатурянц работает удаленно из Великобритании

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +3935

    mutabor0992 41 минуту назад

    Брешет носорог!Лаве нычит.Чтоб тебя к айзерам отвезли.Гнида хитроШопая!!!

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    Рейтинг: +875

    qawzsexdr 54 минуты назад

    Имущество на соседа с паспортом Великобритании переписывает

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    Рейтинг: +515

    borusse 2 часа назад

    пиз.д.ит как путин ,авиасообщения нет на чем он лететь собрался

    0
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    Рейтинг: +3267

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Бабки прячет и детишек устраивает. Какая там РПЛ, нахрена она ему нужна.

    4
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    Рейтинг: +4531

    neim 3 часа назад

    Сто пудов, бабки прячет, или наоборот, вызволяет. Как хотите, но истина где-то рядом ))).

    3
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    Рейтинг: +59774

    portero 3 часа назад

    Свинтил козлина, а бабки из России грести хочет... вот лживые су.ки..

    5
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    Рейтинг: +4531

    neim 3 часа назад

    Так они наверное давно там все работают удалённо, а к нам сюда только иногда в гости прилетают ? (((
    И на чём он прилететь собрался, ведь
    " ... автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят ... "
    На "Белом лебеде" ТУ-160 что ли ?

    0
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