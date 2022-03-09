Хачатурянц: «Нахожусь не в России по личным обстоятельствам. Постоянно на связи с коллегами и клубами»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что в данный момент находится в Великобритании.

– Да, действительно, в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами.

– Есть ли понимание, когда вы вернетесь?

– Да, конечно, мой прилет в Москву запланирован на 20 марта.

Президент РПЛ Хачатурянц работает удаленно из Великобритании

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