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  • Хачатурянц: «Нахожусь не в России по личным обстоятельствам. Постоянно на связи с коллегами и клубами»

Хачатурянц: «Нахожусь не в России по личным обстоятельствам. Постоянно на связи с коллегами и клубами»

9 марта 2022, 12:27
11

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что в данный момент находится в Великобритании.

– Да, действительно, в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами.

– Есть ли понимание, когда вы вернетесь?

– Да, конечно, мой прилет в Москву запланирован на 20 марта.

Президент РПЛ Хачатурянц работает удаленно из Великобритании

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1646820135
Бабки прячет и детишек устраивает. Какая там РПЛ, нахрена она ему нужна.
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qawzsexdr
1646828207
Имущество на соседа с паспортом Великобритании переписывает
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ySS
1646832537
Молодца, и сам в Британии, и денежка в России поступает на счёт. Сколько вас таких, по личным, из страны свинтило..?
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moskowcity-petrv
1646832608
Все думают, как сорвать бабла и свалить,какое развитие.
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Hektor 84
1646843607
Деньги полетел перепрятывать))) и как он собрался обратно лететь, если воздушное пространство перекрыто.
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portero
1646850278
Подозриьельно дружно свинтили люди с недвижимостью и хорошими счетами за бугор.... ничего не знаю про ..янца ...но наводит на совпадение...
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Злой ростовец
1646886762
Господин президент!!! Ответьте на вопрос - почему отстранённый навсегда от футбола полностью скомпрометировавший себя "судья" КАЗАРЦЕВ опять судит!!!???? Сидел на ВАРе РОСТОВ - СОЧИ. Где Ваша хваленая принципиальность! Из Англии наверное не видно!!
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