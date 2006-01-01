Президент РПЛ Хачатурянц работает удаленно из Великобритании

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц находится не в России. Он работает удаленно.

Как пишет Baza, Хачатурянц несколько недель назад улетел в Великобританию. Планировалось, что он вернется в Россию через несколько дней, но из-за ситуации на Украине планы пришлось поменять.

По словам Хачатурянца, он планирует вернуться в Россию 20 марта.

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»