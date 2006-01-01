Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

Президент РПЛ Хачатурянц работает удаленно из Великобритании

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц находится не в России. Он работает удаленно.

Как пишет Baza, Хачатурянц несколько недель назад улетел в Великобританию. Планировалось, что он вернется в Россию через несколько дней, но из-за ситуации на Украине планы пришлось поменять.

По словам Хачатурянца, он планирует вернуться в Россию 20 марта.

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

Источник: Baza

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:13
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +4531

    neim 55 минут назад

    Вот потому наш футбол и в жопе, что его руководители, даже в смутные времена, занимаются своими шкурными интересами.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4131

    neveldomha 1 час назад

    Удаленно в ближайшем кабаке.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +93

    гууд 2 часа назад

    Походу поехал договариваться с клубами о переходе в РПЛ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4939

    TOMSON 2 часа назад

    Я бы таким представителям элиты любителям улетать в смутные времена въезд на родину закрыл.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3267

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Страдает вдали от родины.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12738

    Fusballer 3 часа назад

    А что, так можно было?!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +733

    talgatnurzhanov2006 3 часа назад

    Мучается там наверное, приехать не может.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11