А шо, так можно ? (((
Глава департамента судейства РФС Bитop Перейра подтвердил свой отъезд из России.
«Я действительно вернулся домой, это правда. Но я продолжу работать удаленно из Португалии», – сказал Перейра.
- Португалец возглавил департамент судейства РФС в сентябре.
- Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.
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