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Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

Глава департамента судейства РФС Bитop Перейра подтвердил свой отъезд из России.

«Я действительно вернулся домой, это правда. Но я продолжу работать удаленно из Португалии», – сказал Перейра.

  • Португалец возглавил департамент судейства РФС в сентябре.
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4499

    neim 2 минуты назад

    А шо, так можно ? (((

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    Рейтинг: +14350

    Cleaner 3 минуты назад

    А зачем ты нам нужен удаленный? Клоун блин. Денег не платить ему, пока не вернется. Срок - один месяц. Останется в Португалии, тогда пусть идет ЛЕСОМ!...(

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    Рейтинг: +4863

    polt 29 минут назад

    Толку будет еще меньше... А стоит ли оно того, судейство как было бездарным, так и остается.

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    Рейтинг: +6848

    Томик 43 минуты назад

    Гуляй полем, работник херов. Или крестик или трусы... Уехал - пока!

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