Глава департамента судейства РФС Bитop Перейра подтвердил свой отъезд из России.

«Я действительно вернулся домой, это правда. Но я продолжу работать удаленно из Португалии», – сказал Перейра.

Португалец возглавил департамент судейства РФС в сентябре.

Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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