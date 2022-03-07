Перейра уехал в Португалию. Последний брифинг судей РПЛ провел глава VAR Верхолетов («СЭ»)

Глава департамента судейства РФС Bитop Перейра уехал из России и вернулся на родину в Португалию.

По информации «СЭ», вместо него последний брифинг арбитров РПЛ, который совпал с брифингом видеоассистентов, провел руководитель проекта VAR Кирилл Верхолетов.

Перейра не дал однозначных и четких инструкций по ряду актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура РПЛ.

Его заместитель, финн Йоуни Хютия продолжает работу в Москве.