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Перейра уехал в Португалию. Последний брифинг судей РПЛ провел глава VAR Верхолетов («СЭ»)

Глава департамента судейства РФС Bитop Перейра уехал из России и вернулся на родину в Португалию.

По информации «СЭ», вместо него последний брифинг арбитров РПЛ, который совпал с брифингом видеоассистентов, провел руководитель проекта VAR Кирилл Верхолетов.

Перейра не дал однозначных и четких инструкций по ряду актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура РПЛ.

Его заместитель, финн Йоуни Хютия продолжает работу в Москве.

  • Ранее Перейра был членом судейского комитета УЕФА.
  • В РФС португалец пришел в прошлом году.
  • УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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