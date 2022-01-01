Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Почеттино: «13 побед «Реала» в Лиге чемпионов – не случайность. Но мы не боимся»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Главная задача – удержать преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к «Реалу» с большим уважением. Это клуб, выигравший этот турнир 13 раз. Такое случайностью не назовешь, но мы не боимся.

Постараемся сыграть в свой футбол. Знаем, что должны быть сосредоточенными. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», – сказал Почеттино.

  • «Реал» примет «ПСЖ» в среду, 9 марта, в 23:00 мск.
  • В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
  • Мбаппе забил единственный гол в той встрече.

Анчелотти: «Мы видели лучший «ПСЖ» в первом матче, а завтра увидим лучший «Реал»

Мбаппе тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» – завтра

Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос полетит в Мадрид, но не сыграет

Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:47
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11