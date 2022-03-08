Почеттино: «13 побед «Реала» в Лиге чемпионов – не случайность. Но мы не боимся»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Главная задача – удержать преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к «Реалу» с большим уважением. Это клуб, выигравший этот турнир 13 раз. Такое случайностью не назовешь, но мы не боимся.

Постараемся сыграть в свой футбол. Знаем, что должны быть сосредоточенными. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», – сказал Почеттино.