Защитник «Химок» Дагерстол покинул Россию

Защитник Филип Дагерстол, вероятно, прекратил выступление за «Химки». Швед покинул Россию, о чем сообщил генеральный директор клуба Владимир Габулов.

«Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока.

В связи с решением ФИФА не знаем, что будет дальше», – сказал Габулов.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.

«Химки» идут в РПЛ последними.

Габулов: «Однозначно, решение ФИФА по легионерам несправедливое»

Мамаев тренируется по индивидуальной программе

КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта