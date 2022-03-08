Защитник «Химок» Дагерстол покинул Россию

Защитник Филип Дагерстол, вероятно, прекратил выступление за «Химки». Швед покинул Россию, о чем сообщил генеральный директор клуба Владимир Габулов.

«Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока.

В связи с решением ФИФА не знаем, что будет дальше», – сказал Габулов.