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Защитник «Химок» Дагерстол покинул Россию

Защитник Филип Дагерстол, вероятно, прекратил выступление за «Химки». Швед покинул Россию, о чем сообщил генеральный директор клуба Владимир Габулов.

«Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока.

В связи с решением ФИФА не знаем, что будет дальше», – сказал Габулов.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.
  • «Химки» идут в РПЛ последними.

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Источник: ТАСС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +12731

    Fusballer 45 минут назад

    Прощай, легенда!

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    Рейтинг: +3920

    PAREVG. 50 минут назад

    Попутного...

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    Рейтинг: +15033

    Hektor 84 1 час назад

    Кто это? Я о таком и не слышал))) в период лимита кого только не наехало.

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    Рейтинг: +6799

    vladik12 > Hektor 84 15 минут назад

    Видимо, Вы не смотрите матчи РПЛ.

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