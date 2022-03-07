Крицюк вернется после травмы не раньше апреля. Одоевский пропустит ближайшие недели

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
По информации Metaratings, врачи прогнозируют, что 31-летний футболист вернется на поле в начале апреля. Однако у них нет точного понимания, как поведeт себя организм голкипера.
Другой вратарь «Зенита» Даниил Одоевский пропустит ближайшие недели из-за травмы связок пальца.
У петербуржцев остался только один вратарь с опытом игры в РПЛ – Михаил Кержаков.
- Кержаков провел 16 матчей в этом сезоне, пропустил 18 мячей.
- Последние 3 матча в основе «Зенита» провел Одоевский.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Источник: Metaratings