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Крицюк вернется после травмы не раньше апреля. Одоевский пропустит ближайшие недели

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

По информации Metaratings, врачи прогнозируют, что 31-летний футболист вернется на поле в начале апреля. Однако у них нет точного понимания, как поведeт себя организм голкипера.

Другой вратарь «Зенита» Даниил Одоевский пропустит ближайшие недели из-за травмы связок пальца.

У петербуржцев остался только один вратарь с опытом игры в РПЛ – Михаил Кержаков.

  • Кержаков провел 16 матчей в этом сезоне, пропустил 18 мячей.
  • Последние 3 матча в основе «Зенита» провел Одоевский.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 13:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +59706

    portero 39 минут назад

    В Зените нет воротчика, странные манагеры и тренер...

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