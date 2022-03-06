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  • «Химки»: «Будем разбираться, подавать ли протест на участие Кухты в матче»

«Химки»: «Будем разбираться, подавать ли протест на участие Кухты в матче»

6 марта 2022, 15:14
11

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на, вероятно, неправомерное участие игрока «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура РПЛ. Химчане могут подать протест.

«Пока информация о техническом поражении «Локомотива» не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет. Мы будем еще раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать на протест», – сказал Терюшков.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • К перерыву «Локомотив» обыгрывает «Химки» 2:1.
  • «Химки» – последняя команда РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки
Комментарии (11)
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PAREVG.
1646569106
Бесполезно. Россию исключили из всевозможных спортивных ассоциаций, возможно и из ФИФА. Так что пусть теперь идут лесом, вместе со своими регламентами...
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Fusballer
1646570047
Посылать эти гейропеские чемпионаты с сраку! Как бы неправы бли П_у_т_и_н и российское правительство, ответ запада неадекватен! В мире происходили и происходят десятки конфликтов, в том числе и вооруженных, но только против России этот либерастский шалман ввел подобные меры. Так что пусть идут набуй!
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RUSARM
1646571571
Так подавайте апелляцию,раз по регламенту он не должен был играть-пусть проводницам поражение присудят!! Закон суров,но это закон!!
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gunstilzit
1646572299
Первый матч должен быть с Краснодаром. Кухта отбыл наказание.
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Demgel
1646574606
Вот только в такой встрече,где фигурирует Цорн и Юран могла произойти подобная дичь.Веселый чемпионат все же у нас)
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portero
1646580797
Ну а что, у кого сила тот и прав, денег больше или связи круче...
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