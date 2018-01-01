«Химки»: «Будем разбираться, подавать ли протест на участие Кухты в матче»

Посылать эти гейропеские чемпионаты с сраку! Как бы неправы бли П_у_т_и_н и российское правительство, ответ запада неадекватен! В мире происходили и происходят десятки конфликтов, в том числе и вооруженных, но только против России этот либерастский шалман ввел подобные меры. Так что пусть идут набуй!
Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на, вероятно, неправомерное участие игрока «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура РПЛ. Химчане могут подать протест.
«Пока информация о техническом поражении «Локомотива» не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет. Мы будем еще раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать на протест», – сказал Терюшков.
- Кухта был куплен зимой у «Славии».
- К перерыву «Локомотив» обыгрывает «Химки» 2:1.
- «Химки» – последняя команда РПЛ.
Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»
Арбитр Федотов – об удалении Вианы в матче с «Локомотивом»: «Беспредел»
«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты