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«Химки»: «Будем разбираться, подавать ли протест на участие Кухты в матче»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на, вероятно, неправомерное участие игрока «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура РПЛ. Химчане могут подать протест.

«Пока информация о техническом поражении «Локомотива» не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет. Мы будем еще раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать на протест», – сказал Терюшков.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • К перерыву «Локомотив» обыгрывает «Химки» 2:1.
  • «Химки» – последняя команда РПЛ.

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«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:14
Комментарии4
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    Рейтинг: +12678

    Fusballer 17 минут назад

    Посылать эти гейропеские чемпионаты с сраку! Как бы неправы бли П_у_т_и_н и российское правительство, ответ запада неадекватен! В мире происходили и происходят десятки конфликтов, в том числе и вооруженных, но только против России этот либерастский шалман ввел подобные меры. Так что пусть идут набуй!

    2
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    Рейтинг: +3895

    PAREVG. 32 минуты назад

    Бесполезно.
    Россию исключили из всевозможных спортивных ассоциаций, возможно и из ФИФА.
    Так что пусть теперь идут лесом, вместе со своими регламентами...

    3
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    Рейтинг: +11677

    playsh > PAREVG. 23 минуты назад

    Почему возможно,фифка расторгла с нами договор в одностороннем порядке.Смело можем посылать...

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    Рейтинг: +3895

    PAREVG. > playsh 19 минут назад

    Я написал "возможно". потому что не знал наверняка.

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