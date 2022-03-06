«Химки»: «Будем разбираться, подавать ли протест на участие Кухты в матче»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на, вероятно, неправомерное участие игрока «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура РПЛ. Химчане могут подать протест.

«Пока информация о техническом поражении «Локомотива» не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет. Мы будем еще раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать на протест», – сказал Терюшков.

Кухта был куплен зимой у «Славии».

К перерыву «Локомотив» обыгрывает «Химки» 2:1.

«Химки» – последняя команда РПЛ.

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