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Терюшков: «Локомотив» говорит, что дисквалификация Кухты должна распространиться на кубковый матч с «Енисеем». «Химки» не согласны»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву» в 20-м туре РПЛ.

  • Форвард «Локо» Ян Кухта вышел на поле и забил победный гол.
  • Он бы удален в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на один матч.
  • Кухта забил победный гол в матче с «Химками».

«Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворeн. Ждeм мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в матче с «Химками».

Вы слышали часть «Локомотива», которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с «Енисеем». И там должен был быть засчитан проигрыш.

Но мы не согласны с таким заявлением. Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на кубки – и наоборот. Всe было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию», – сказал Терюшков.

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Источник: «Чемпионат»

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