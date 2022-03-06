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  • Президент FFF: «Гальтье может стать преемником Дешама в сборной»

Президент FFF: «Гальтье может стать преемником Дешама в сборной»

6 марта 2022, 14:27
1

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), выразил мнение, кто в будущем может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной. Функционер назвал Кристофа Гальтье из «Ниццы».

«Очевидно, преемником Дешама может стать Гальтье. Посмотрите, что сделал этот человек. Я едва знал его, я должен быть честным. То, что он сделал для «Лилля» и что он делает в «Ницце», заслуживает уважения. Он отличный французский тренер.

В нашей стране есть хорошие тренеры, и если я все еще буду в офисе, когда или если Дидье Дешам решит покинуть нас, его заменой будет французский тренер», – заверил Ле Грэ.

  • Гальтье начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2009 году.
  • С «Лиллем» в прошлом году он стал чемпионом Франции.
  • Дешам тренирует Францию с 2012 года.

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Источник: GFFN
Франция. Лига 1 Франция Дешам Дидье Гальтье Кристоф
Комментарии (1)
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Fusballer
1646569880
Нужно запретить российским СМИ освещать зарубежные спортивные события. Ничего хорошего в них нет! Там одни ********* и ****.
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