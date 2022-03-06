Президент FFF: «Гальтье может стать преемником Дешама в сборной»

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), выразил мнение, кто в будущем может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной. Функционер назвал Кристофа Гальтье из «Ниццы».
«Очевидно, преемником Дешама может стать Гальтье. Посмотрите, что сделал этот человек. Я едва знал его, я должен быть честным. То, что он сделал для «Лилля» и что он делает в «Ницце», заслуживает уважения. Он отличный французский тренер.
В нашей стране есть хорошие тренеры, и если я все еще буду в офисе, когда или если Дидье Дешам решит покинуть нас, его заменой будет французский тренер», – заверил Ле Грэ.
- Гальтье начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2009 году.
- С «Лиллем» в прошлом году он стал чемпионом Франции.
- Дешам тренирует Францию с 2012 года.
Источник: GFFN