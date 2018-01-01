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Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом».

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

  • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Сегодня, 12:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +59635

    portero 2 часа назад

    Крыльям победы!!!

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