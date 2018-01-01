Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей

Крыльям победы!!!
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом».
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.
Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
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