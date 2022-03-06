Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом».

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.