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Игуаин: «Футбол – очень грязная сфера. Игроки – как бутылки: их пьют, опустошают и потом выбрасывают»

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин сравнил футболистов с бутылками. Он не планирует быть в этой сфере по окончании карьеры.

«Люди не представляют, что такое быть футболистом. У нас есть проблемы, как и у всех.

После карьеры я буду очень далек от футбола. Не хочу, чтобы он был со мной потом. Это очень грязная сфера.

Игроки – как бутылки. Их пьют, опустошают и потом выбрасывают. Потом нас не существует, даже никто не звонит», – сказал аргентинец.

  • 34-летний Игуаин играет в США с 2020 года.
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Реал» (2007-2013 годы).
  • Игуаин брал Лигу Европы с «Челси».

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Источник: Marca

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Сегодня, 11:32
Комментарии1
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    Рейтинг: +11652

    playsh 16 минут назад

    Хорошо подмечено.К сожалению,это применимо не только к футболу и его игрокам...

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