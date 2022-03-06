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  • Игуаин: «Футбол – очень грязная сфера. Игроки – как бутылки: их пьют, опустошают и потом выбрасывают»

Игуаин: «Футбол – очень грязная сфера. Игроки – как бутылки: их пьют, опустошают и потом выбрасывают»

6 марта 2022, 11:32
5

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин сравнил футболистов с бутылками. Он не планирует быть в этой сфере по окончании карьеры.

«Люди не представляют, что такое быть футболистом. У нас есть проблемы, как и у всех.

После карьеры я буду очень далек от футбола. Не хочу, чтобы он был со мной потом. Это очень грязная сфера.

Игроки – как бутылки. Их пьют, опустошают и потом выбрасывают. Потом нас не существует, даже никто не звонит», – сказал аргентинец.

  • 34-летний Игуаин играет в США с 2020 года.
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Реал» (2007-2013 годы).
  • Игуаин брал Лигу Европы с «Челси».

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Источник: Marca
США. МЛС Интер Майами Игуаин Гонсало
Комментарии (5)
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Plyash
1646556474
Хорошо подмечено.К сожалению,это применимо не только к футболу и его игрокам...
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bomilazdeshnii
1646561705
Во всем прав.
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mihail200606
1646563701
Бедняжка.. Ему то че жаловаться.. Миллионером стал
Ответить
алдан2014
1646567888
Бедненькие,зато зарабатывают нехило
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zigbert
1646577836
Видимо уже наигрался досыта. Пора завязывать с футболом Гонсало.
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