Игуаин: «Футбол – очень грязная сфера. Игроки – как бутылки: их пьют, опустошают и потом выбрасывают»

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин сравнил футболистов с бутылками. Он не планирует быть в этой сфере по окончании карьеры.

«Люди не представляют, что такое быть футболистом. У нас есть проблемы, как и у всех.

После карьеры я буду очень далек от футбола. Не хочу, чтобы он был со мной потом. Это очень грязная сфера.

Игроки – как бутылки. Их пьют, опустошают и потом выбрасывают. Потом нас не существует, даже никто не звонит», – сказал аргентинец.