Алексей Березуцкий: «Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Он опасен для здоровья»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после домашнего матча с «Нижним Новгородом» (1:0).

«На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход встречи, как до удаления, так и после.

Но у команды была усталость. Мне непонятен график, который предоставила Премьер-лига. Давно просили передвинуть игру на 7 марта, никому это не мешало, и никто не был против. Но почему-то никто этого не сделал. Особенно с учетом того, что до Сочи добираться 4,5 часа. Это оригинальное и странное решение.

Футболисты играли на усталости. С такими перелетами, а мы прилетели ранним утром, невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но что сделано, то сделано. Я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. В таких условиях футбол вознаграждает, так и получилось» – сказал Березуцкий.

ЦСКА 2 марта играл с «Сочи» в Кубке России.

Клуб занимает 3-е место в РПЛ.

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