Алексей Березуцкий: «Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Он опасен для здоровья»

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после домашнего матча с «Нижним Новгородом» (1:0).
«На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход встречи, как до удаления, так и после.
Но у команды была усталость. Мне непонятен график, который предоставила Премьер-лига. Давно просили передвинуть игру на 7 марта, никому это не мешало, и никто не был против. Но почему-то никто этого не сделал. Особенно с учетом того, что до Сочи добираться 4,5 часа. Это оригинальное и странное решение.
Футболисты играли на усталости. С такими перелетами, а мы прилетели ранним утром, невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но что сделано, то сделано. Я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. В таких условиях футбол вознаграждает, так и получилось» – сказал Березуцкий.
- ЦСКА 2 марта играл с «Сочи» в Кубке России.
- Клуб занимает 3-е место в РПЛ.
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