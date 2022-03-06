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  • Алексей Березуцкий: «Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Он опасен для здоровья»

Алексей Березуцкий: «Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Он опасен для здоровья»

6 марта 2022, 10:41
10

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после домашнего матча с «Нижним Новгородом» (1:0).

«На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход встречи, как до удаления, так и после.

Но у команды была усталость. Мне непонятен график, который предоставила Премьер-лига. Давно просили передвинуть игру на 7 марта, никому это не мешало, и никто не был против. Но почему-то никто этого не сделал. Особенно с учетом того, что до Сочи добираться 4,5 часа. Это оригинальное и странное решение.

Футболисты играли на усталости. С такими перелетами, а мы прилетели ранним утром, невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но что сделано, то сделано. Я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. В таких условиях футбол вознаграждает, так и получилось» – сказал Березуцкий.

  • ЦСКА 2 марта играл с «Сочи» в Кубке России.
  • Клуб занимает 3-е место в РПЛ.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (10)
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gunstilzit
1646556695
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
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werwet43
1646557159
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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ySS
1646558343
Пост записали накануне матча?) Матч, конечно, можно было перенести, но добирались пешком что ли или сидеть в самолете устали?)
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Plyash
1646558692
График согласовывался и был подписан со всеми участниками или их представителями накануне начала турнира.,чудненький ты наш.
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paracetamol
1646559800
Опасно для здоровья судей покупать, ответка может прилететь!
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bomilazdeshnii
1646562089
Они за все это получают нехилые деньги, по сравнению с остальными простыми россиянами. А по поводу перелетов: спросите у своих знакомых, которые работали снабженцами в СССР за гроши (в отличии от Вас).
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Hektor 84
1646569039
Береза возомнил себя крутым тренером и начинает рассуждать прискуливая
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