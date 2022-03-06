Главные новости дня. Классон покинул «Краснодар»; турок Байрак анонсировал покупку «Челси»

Карпин – об отъезде легионеров из РПЛ: «Это хорошо. У российских футболистов будет больше практики».
Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба.
«Монпелье» интересуется Кралом.
Байрак – о покупке «Челси»: «Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне».
«Краснодар» расторг контракт с Классоном.
Италия готова принять матчи чемпионата Украины.
Минспорт России ведет работу над созданием спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.
Зинченко: «Уже неделю просто плачу».
«Црвена Звезда»: «Мы возмущены отстранением российских клубов. Русский народ всегда был нам близок».
Puma приостановила поставки в Россию. С ней сотрудничают шесть клубов РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру