Зинченко: «Уже неделю просто плачу»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем состоянии в интервью Гари Линекеру. Игроку приходится плакать.
«Уже неделю просто плачу. Где угодно, даже когда еду в машине с базы. Могу просто заплакать без причины», – сказал Зинченко.
- Зинченко принадлежит «Манчестер Сити» с 2016 года.
- На счету игрока 48 матчей и 8 голов за сборную Украины.
- В качестве заглавного фото своего профиля в инстаграме Зинченко поставил флаг своей страны.
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