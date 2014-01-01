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Зинченко: «Уже неделю просто плачу»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем состоянии в интервью Гари Линекеру. Игроку приходится плакать.

«Уже неделю просто плачу. Где угодно, даже когда еду в машине с базы. Могу просто заплакать без причины», – сказал Зинченко.

  • Зинченко принадлежит «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • На счету игрока 48 матчей и 8 голов за сборную Украины.
  • В качестве заглавного фото своего профиля в инстаграме Зинченко поставил флаг своей страны.

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Источник: ВВС

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