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«Црвена Звезда»: «Мы возмущены отстранением российских клубов. Русский народ всегда был нам близок»

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич раскритиковал решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков. Сербы поддерживают Россию.

«Мы возмущены этим решением. Мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт.

Русский народ близок сербам и всегда будет таковым. Россия – сверхдержава, которая всегда была на сербской стороне», – сказал Терзич.

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Источник: 24sata.hr

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Комментарии8
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    Рейтинг: +4052

    sobaka120982 38 минут назад

    Спасибо вам братья славяне!!! Как жаль что в ту минуту Россия была беспомощна и не отреагировала на вторжение как следует

    2
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    Рейтинг: +1398

    Тазит 41 минуту назад

    Украинский тоже близка, но это не сверхдержава, никакой выгоды от её поддержки.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1378

    Parham 53 минуты назад

    Спасибо Вам большое за поддержку!!!

    0
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    Рейтинг: +2191

    andrej-lucevich 1 час назад

    сербы молодцы !!!

    2
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    Рейтинг: +13283

    Barmaleushka 1 час назад

    Сербы на своём опыте знают , что такое "справедливость" с точки зрения сша и их вассалов .
    Спасибо вам БРАТУШКИ !

    9
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    Рейтинг: +277

    Nikita Suarez 1 час назад

    Сербы,Браты!

    5
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    Рейтинг: +30967

    VVM1964 1 час назад

    Спасибо за поддержку !!

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    Рейтинг: +11845

    ВетеR 2 часа назад

    Скоро будете в одной лиге играть

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