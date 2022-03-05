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  • «Црвена Звезда»: «Мы возмущены отстранением российских клубов. Русский народ всегда был нам близок»

«Црвена Звезда»: «Мы возмущены отстранением российских клубов. Русский народ всегда был нам близок»

5 марта 2022, 20:26
11

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич раскритиковал решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков. Сербы поддерживают Россию.

«Мы возмущены этим решением. Мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт.

Русский народ близок сербам и всегда будет таковым. Россия – сверхдержава, которая всегда была на сербской стороне», – сказал Терзич.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

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Источник: 24sata.hr
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда
Комментарии (11)
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ВетеR
1646501942
Скоро будете в одной лиге играть
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VVM1964
1646503064
Спасибо за поддержку !!
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Nikita Suarez
1646503384
Сербы,Браты!
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andrej-lucevich
1646505425
сербы молодцы !!!
Ответить
Parham
1646506107
Спасибо Вам большое за поддержку!!!
Ответить
Тазит
1646506825
Украинский тоже близка, но это не сверхдержава, никакой выгоды от её поддержки.
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sobaka120982
1646507015
Спасибо вам братья славяне!!! Как жаль что в ту минуту Россия была беспомощна и не отреагировала на вторжение как следует
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Hektor 84
1646509823
Спасибо Сербы! Верные братья!
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igorn63r
1646511958
Вся правда о ВОЙНЕ (только телеграм, остальное блокируют). Без цензуры и фейков. (уже больше 10000 убитых солдат РФ). -------> @t.me/nexta_live
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Vitaga
1646522127
единственный близкий народ нам. а то болгары.. болгары.. извечные предатели.
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