«Црвена Звезда»: «Мы возмущены отстранением российских клубов. Русский народ всегда был нам близок»

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич раскритиковал решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков. Сербы поддерживают Россию.
«Мы возмущены этим решением. Мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт.
Русский народ близок сербам и всегда будет таковым. Россия – сверхдержава, которая всегда была на сербской стороне», – сказал Терзич.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).
Источник: 24sata.hr