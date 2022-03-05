Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба

Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк надеется покинуть «Краснодар».

«Его агент ведет переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта. У Крыховяка уже есть очень серьезное предложение.

Все ждут решение ФИФА, потому что трансферное окно в основных европейских лигах закрыто», – сказал Квятковски.

Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами.

Крыховяк не вошел в их число.

Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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