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  • Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба

Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба

5 марта 2022, 09:21
8

Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк надеется покинуть «Краснодар».

«Его агент ведет переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта. У Крыховяка уже есть очень серьезное предложение.

Все ждут решение ФИФА, потому что трансферное окно в основных европейских лигах закрыто», – сказал Квятковски.

  • Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами.
  • Крыховяк не вошел в их число.
  • Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Polsatsport
Россия. Премьер-лига Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (8)
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neveldomha
1646462156
Крысовяк.
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ItalianFootball
1646463688
-Переходи к нам -Серьезно? -Да. У меня есть серьезное предложение от того-то того-то.
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pele1981
1646463966
Да... Не те уже казачки пошли. Раньше бы этого пшека нагайками бы так обласкали - он бы месяца три с больнички не вышел, а теперь лебезят перед ним, договариваются))
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Чоткар Патыр
1646466237
Да вали ты уже побыстрей, польская прошм...ндовка!
Ответить
Борисыч1
1646494846
Надо с крысой дать позаниматься тренеру по физподготовке. - Упор лёжа принять! - Лечь! Встать! Лечь! Встать! - Штраф за нарушение контракта!
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Красногорск_Фан
1646496825
Скучать не будем
Ответить
Hektor 84
1646511600
Пусть валит без выплаты Краснодаром компенсации
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