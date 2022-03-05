Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба

Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк надеется покинуть «Краснодар».
«Его агент ведет переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта. У Крыховяка уже есть очень серьезное предложение.
Все ждут решение ФИФА, потому что трансферное окно в основных европейских лигах закрыто», – сказал Квятковски.
- Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами.
- Крыховяк не вошел в их число.
- Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.
Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000
Источник: Polsatsport