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Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него есть серьезное предложение от другого клуба

Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски сообщил, что полузащитник Гжегож Крыховяк надеется покинуть «Краснодар».

«Его агент ведет переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта. У Крыховяка уже есть очень серьезное предложение.

Все ждут решение ФИФА, потому что трансферное окно в основных европейских лигах закрыто», – сказал Квятковски.

  • Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами.
  • Крыховяк не вошел в их число.
  • Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Polsatsport

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Комментарии7
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    Рейтинг: +623

    v.v.navashinsky 26 минут назад

    Да заберите давайте уже эту польскую крысу кто-нибудь!!!

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    Рейтинг: +4469

    neim > v.v.navashinsky 21 минуту назад

    Ну уж нет ! На лавку и до конца контракта. Или уже в Краснодар 2, с молодежью тренироваться и не отлынивать. И так до июня 2024 года, а потом свободен.

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    Рейтинг: +623

    v.v.navashinsky > neim 9 минут назад

    Если продажные ФИФА и УЕФа аннулируют контракты,тут уж ничего не сделаешь.А так,Ваша мысль правильная.Не хочешь играть,сиди на скамейке.Но тогда прийдется платить им всем.Правильнее будет подавать на них всех в суд,пусть выплачивают компенсации и штрафы за невыполнение обязательств перед клубом и нарушение трудового договора.Юристам виднее,как это все обрисовать в пользу клубов.А пока ни копейки им больше не переводить до прояснения ситуации.

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    Рейтинг: +82

    Чоткар Патыр 1 час назад

    Да вали ты уже побыстрей, польская прошм...ндовка!

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    Рейтинг: +429

    pele1981 1 час назад

    Да... Не те уже казачки пошли. Раньше бы этого пшека нагайками бы так обласкали - он бы месяца три с больнички не вышел, а теперь лебезят перед ним, договариваются))

    3
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    Рейтинг: +1946

    ItalianFootball 1 час назад

    -Переходи к нам
    -Серьезно?
    -Да.

    У меня есть серьезное предложение от того-то того-то.

    1
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    Рейтинг: +4119

    neveldomha 2 часа назад

    Крысовяк.

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