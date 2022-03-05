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  • Байрак – о покупке «Челси»: «Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне»

Байрак – о покупке «Челси»: «Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне»

5 марта 2022, 11:40
6

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак подтвердил, что он близок к приобретению «Челси».

«Мы обсуждаем условия покупки «Челси» с юристами Романа Абрамовича. Переговоры ведутся.

Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне. Планируем подписать договор в ближайшее время», – сказал Байрак.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • При нем команда выиграла 21 трофей.
  • Байрак – глава компании AB Group Holding, которая занимается криптовалютой, строительством, энергетикой.
  • Его состояние оценивается в 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (6)
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FanatSerj
1646473225
Забавно что это преподносится как взятие столицы Великобритании и водружении там турецкого флага. )) На месте бы англичан 8 раз подумал оно им надо такое счастье, инвесторы которые расценивают свои вложение как захват территории.
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gor77
1646474995
Полный перевод.))) ТУРЕЦКИЙ магнат Мухсин Байрак утверждает, что заключил сделку с Романом Абрамовичем по «Челси». И миллиардер полагает, что вскоре над «Стэмфорд Бридж» будет развеваться красный флаг после того, как он похвастался, что близок к покупке действующих чемпионов Кубка европейских чемпионов. Приятель Владимира Путина Ром продает своих любимых Синих , опасаясь, что ему могут грозить санкции за вторжение России в Украину. Байрак, состояние которого оценивается в 7,6 миллиарда фунтов стерлингов, сказал: «Мы обсуждаем условия покупки «Челси» с адвокатами Романа Абрамовича. «Мы ведем переговоры о подписях. Скоро мы будем поднимать турецкий флаг в Лондоне. «Наши юристы и юристы Романа Абрамовича поддерживают связь с первого дня, когда
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zigbert
1646490112
Куда только арабские шейхи смотрели?
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