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Байрак – о покупке «Челси»: «Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак подтвердил, что он близок к приобретению «Челси».

«Мы обсуждаем условия покупки «Челси» с юристами Романа Абрамовича. Переговоры ведутся.

Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне. Планируем подписать договор в ближайшее время», – сказал Байрак.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • При нем команда выиграла 21 трофей.
  • Байрак – глава компании AB Group Holding, которая занимается криптовалютой, строительством, энергетикой.
  • Его состояние оценивается в 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник: The Sun

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