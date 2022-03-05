Байрак – о покупке «Челси»: «Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак подтвердил, что он близок к приобретению «Челси».
«Мы обсуждаем условия покупки «Челси» с юристами Романа Абрамовича. Переговоры ведутся.
Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне. Планируем подписать договор в ближайшее время», – сказал Байрак.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- При нем команда выиграла 21 трофей.
- Байрак – глава компании AB Group Holding, которая занимается криптовалютой, строительством, энергетикой.
- Его состояние оценивается в 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.
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Источник: The Sun