Puma приостановила поставки в Россию. С ней сотрудничают шесть клубов РПЛ

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, объявила о приостановке поставок в Россию. Это может отразиться на шести клубах РПЛ, для которых эта фирма является официальным экипировщиком.

С Puma сотрудничают «Динамо», «Краснодар», «Сочи», «Химки», «Крыльях Советов» и «Ростов».

О приостановке сотрудничества с РФС на этой неделе сообщила немецкая фирма adidas.

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