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Puma приостановила поставки в Россию. С ней сотрудничают шесть клубов РПЛ

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, объявила о приостановке поставок в Россию. Это может отразиться на шести клубах РПЛ, для которых эта фирма является официальным экипировщиком.

С Puma сотрудничают «Динамо», «Краснодар», «Сочи», «Химки», «Крыльях Советов» и «Ростов».

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Источник: твиттер Puma

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Комментарии9
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    Рейтинг: +2351

    acor94 1 час назад

    скоро будут играть в абибасе)))

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    Рейтинг: +13283

    Barmaleushka 1 час назад

    Терять теперь нам не..я . Даёшь пиратские копии во всех отраслях !!!

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    Рейтинг: +443

    pele1981 1 час назад

    Все-таки Рита потеряет больше, чем клубы))

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    Рейтинг: +2272

    фанат джигурды 1 час назад

    Пора закупать много Доси.

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    Рейтинг: +3251

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Пускай босиком играют.

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    Рейтинг: +443

    pele1981 > Иван Петров 1986 1 час назад

    А вот и не угадал - у них лапти есть)))

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    Рейтинг: +3251

    Иван Петров 1986 > pele1981 31 минуту назад

    Ну тогда в лаптях.

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    Рейтинг: +752

    Rabinovi_ch 1 час назад

    Не будут исполнять контрактных обязательств, то пусть платят неустойку.
    Думаю, там сумма весьма приличная будет.
    Не Ивановская текстильная фабрика.

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    Рейтинг: +14322

    Cleaner > Rabinovi_ch 1 час назад

    Они демократы. Им можно контракты не соблюдать...(

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