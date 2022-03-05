Puma приостановила поставки в Россию. С ней сотрудничают шесть клубов РПЛ

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, объявила о приостановке поставок в Россию. Это может отразиться на шести клубах РПЛ, для которых эта фирма является официальным экипировщиком.

С Puma сотрудничают «Динамо», «Краснодар», «Сочи», «Химки», «Крыльях Советов» и «Ростов».