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  • Puma приостановила поставки в Россию. С ней сотрудничают шесть клубов РПЛ

Puma приостановила поставки в Россию. С ней сотрудничают шесть клубов РПЛ

5 марта 2022, 20:35
15

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, объявила о приостановке поставок в Россию. Это может отразиться на шести клубах РПЛ, для которых эта фирма является официальным экипировщиком.

С Puma сотрудничают «Динамо», «Краснодар», «Сочи», «Химки», «Крыльях Советов» и «Ростов».

  • О приостановке сотрудничества с РФС на этой неделе сообщила немецкая фирма adidas.
  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: твиттер Puma
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Крылья Советов Ростов Сочи
Комментарии (15)
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Rabinovi_ch
1646502558
Не будут исполнять контрактных обязательств, то пусть платят неустойку. Думаю, там сумма весьма приличная будет. Не Ивановская текстильная фабрика.
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Иван Петров 1986
1646503299
Пускай босиком играют.
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фанат джигурды
1646504589
Пора закупать много Доси.
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pele1981
1646504825
Все-таки Рита потеряет больше, чем клубы))
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qawzsexdr
1646510076
Будут, в каком нибудь кчан джоу играть
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JTherry
1646510210
меньше футболок будут раздавать фанатам на трибунах, или пиратские копии из Китая завезут...)
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"supermax"
1646510733
Да разве уже не все-равно
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Lilipyt
1646511259
даа как все забыли про контрактные обязательства.
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igorn63r
1646511954
Вся правда о ВОЙНЕ (только телеграм, остальное блокируют). Без цензуры и фейков. (уже больше 10000 убитых солдат РФ). -----> @t.me/nexta_live
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Hektor 84
1646513911
Та и пох на них! Сейчас Ашоты в подвалах нашлепают сколько надо и даже больше))))
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